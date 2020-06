Fundación Mutua Madrileña apoya 22 iniciativas de ayuda a afectados por Covid

La Fundación Mutua Madrileña ha concedido sus ayudas extraordinarias a proyectos de entidades sin ánimo de lucro para atender necesidades básicas de alimentación, higiene y prevención sanitaria entre colectivos vulnerables afectados por la crisis originada por el Covid-19.

Las 22 iniciativas se desarrollan por toda España y han resultado beneficiarias de la Convocatoria Extraordinaria de Ayudas a Proyectos Sociales dotada con 300.000 euros.

Las iniciativas de ámbito local, provincial o incluso nacional beneficiarán a alrededor de 20.000 personas que se han visto especialmente golpeadas por esta situación sobrevenida. La Convocatoria Extraordinaria de Ayudas a Proyectos Sociales Covid-19 fue puesta en marcha de manera urgente por la Fundación Mutua Madrileña para canalizar la ayuda a colectivos vulnerables a esta crisis.

Este llamamiento extraordinario se suma a la convocatoria anual de ayudas a proyectos sociales que la Fundación Mutua convoca desde hace nueve años, que actualmente tiene una dotación de un millón de euros, y que, en su última edición benefició a 34 proyectos de entidades sin ánimo de lucro que están impactando en 29.000 personas.

Además, el Patronato de la Fundación Mutua, que preside Ignacio Garralda, también aprobó otra convocatoria extraordinaria, dotada con 200.000 euros, para apoyar a la investigación médica relacionada con el virus. En total, el paquete de medidas puesto en marcha por la Fundación Mutua durante esta crisis del Covid-19 alcanza el millón de euros.

Estos son los 22 proyectos beneficiarios de la convocatoria:

⦁ Albergue San Juan de Dios (Madrid). Atención sociosanitaria integral a personas sin hogar proporcionándoles cobertura completa de sus necesidades básicas.

⦁ Asociación ASPAYM Castilla y León (Burgos, Palencia, Valladolid, León y Ávila). Rehabilitación respiratoria para paliar y/o prevenir las complicaciones derivadas del Covid-19 en personas con discapacidad física o lesión medular.

⦁ Asociación Banco Farmacéutico (Madrid). Financiación y entrega de medicamentos a personas en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social por razones socioeconómicas.

⦁ Asociación Bokatas (Valencia, Zaragoza y Madrid). Rutas de Emergencia para dotar de kits de alimentación e higiene a personas en situación de calle.

⦁ Asociación Cultural de Ayuda de la Comunidad de San Egidio de España (Madrid). Proporcionar alimentos y productos de higiene a colectivos vulnerables (personas mayores, sin hogar y familias).

⦁ Asociación de Paralíticos Cerebrales de Alicante (APCA) (Alicante). Adquisición de material sanitario para la protección de los profesionales dedicados a la atención y cuidado diario de personas con parálisis cerebral.

⦁ Asociación Médicos Mundi Sur (Albacete). Cobertura de necesidades básicas para personas en riesgo de exclusión social, muchas de ellas familias con niños, mediante el reparto de alimentos, kits de higiene y mascarillas.

⦁ Cáritas Diocesana de Getafe (Madrid). Dotación de productos de primera necesidad a personas vulnerables residentes en el municipio de la Diócesis de Getafe.

⦁ CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) (Navarra, Valencia, Alicante, Málaga, Sevilla y Madrid). Cobertura de necesidades básicas a personas refugiadas: material de protección, desinfección de centros de acogida, etc.

⦁ Centro Asistencial San Juan de Dios Málaga. Medidas de prevención y distribución de material de protección para las personas mayores a las que atienden con trastornos graves de conducta.

⦁ Dincat Federació (Barcelona, Tarragona, Gerona y Lleida). Adquisición de material de protección para garantizar la salud de las personas con discapacidad intelectual y sus cuidadores.

⦁ Federación Española de Fibrosis Quística (Nacional). Dotar de material sanitario de protección al colectivo de afectados por fibrosis quística y los profesionales que los atienden.

⦁ Federación Adsis (Barcelona y Valencia). Paliar las consecuencias socioeconómicas del Covid-19 ofreciendo ayudas económicas directas para cubrir necesidades básicas a las familias más vulnerables.

⦁ Fundación Albergue Covadonga (Asturias). Procurar atención integral (reparto de comidas, toallas y sábanas desechables, material de protección, etc.) a las personas y familias sin hogar.

⦁ Fundación Banco de Alimentos de Madrid. Contratación de personal para asegurar la organización y reparto de los alimentos entre entidades que atienden a personas vulnerables.

⦁ Fundación Banco de Alimentos de Zaragoza. Compra y recogida de alimentos para su posterior redistribución entre las personas más necesitadas.

⦁ Fundación José María de Llanos (Madrid). Cobertura de necesidades básicas para mujeres vulnerables y sus hijos (productos de higiene, ropero, medicación, productos de limpieza y gastos de primera necesidad).

⦁ Fundación Miranda (Vizcaya). Garantizar la seguridad de todos los residentes de la Fundación Miranda mediante la adquisición de material de protección y el refuerzo del equipo profesional.

⦁ Fundación Pablo Horstmann (Madrid). Entrega de material de protección sanitaria a centros sanitarios, residencias de mayores, centros de personas con discapacidad, centros de atención a personas vulnerables, etc.

⦁ Médicos del Mundo (Sevilla, Granada y Almería). Cobertura de necesidades de alimentación e higiene de personas sin hogar, ofreciéndoles apoyo psicosocial, en asentamientos de Almería y Granada, y en situación de calle en Sevilla.

⦁ Obra Social Hospital San Juan Grande (Cádiz). Facilitar la adquisición de productos de alimentación, higiene personal y limpieza a personas en situación de vulnerabilidad social.

⦁ Sociedad de San Vicente de Paúl en España (Ciudad Real). Atender las necesidades básicas y urgentes de familias en situación de privación material severa en la crisis (alimentos, bienes de primera necesidad...).

Apoyo inicial

Previo a esta convocatoria y en los primeros días de la crisis causada por el Covid-19, la Fundación Mutua que preside Ignacio Garralda destinó de manera urgente cerca de 30.000 euros adicionales a 6 proyectos sociales de entidades sin ánimo de lucro dirigidos a la atención de colectivos vulnerables especialmente afectados por la crisis en España.

Estas iniciativas contemplan también la manutención y cobertura de necesidades básicas de alimentación e higiene, el suministro de material de protección, así como la compra de material tecnológico. Las entidades beneficiarias fueron Cáritas Madrid, Unicef, Save the Children, Banco de Alimentos de Madrid, Fundación Grandes Amigos y Fundación Soñar Despierto.