Gestamp recibe una préstamo de 200 millones del BEI para investigar coches sostenibles

Gestamp ha recibido un préstamo de 200 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para desarrollar nuevas investigaciones que permitan fabricar coches más seguros y ligeros y, por tanto, más respetuosos con el medio ambiente.

Gestamp continuará mejorando su inversión en innovación, investigación y desarrollo y este préstamo está destinado a hacerlo en particular en sus fábricas de España, Alemania, Francia y Suecia. Se espera obtener 100 millones de euros de financiación adicional de otra institución multilateral con esta misma finalidad.

Ante el Covid-19, Gestamp ha continuado recibiendo el apoyo de las instituciones financieras y multilaterales para diversificar aún más sus fuentes de financiación y preservar su posición de liquidez.

Flexibilidad financiera

En el actual entorno de incertidumbre y como parte de una gestión prudente y de aumento de la flexibilidad financiera, Gestamp ha recibido la aprobación de un covenant waiver de los compromisos financieros (financial covenants) hasta e incluido el segundo trimestre de 2021, de modo que los ratios alcanzados no sean causa de incumplimiento (event of default) en ese periodo, en relación con el préstamo sindicado (SFA) de 1.258 millones de euros compuesto por 933 millones de euros de préstamo y de 325 millones de euros de revolving credit facility (RCF).

El pool de prestamistas está compuesto por 15 entidades financieras. Los Bonos Senior con vencimiento en el año 2023 y 2026 carecen de este tipo de compromisos financieros.

Las medidas ya comentadas refuerzan la posición financiera y de flexibilidad de Gestamp y son parte de un conjunto más amplio de iniciativas que la Sociedad está tomando ante el desafiante entorno actual del mercado.