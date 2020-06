Contreras deja Airtificial para lanzar unas espinilleras que ya han seducido a Telefónica

Rafael Contreras vuelve a empezar. El presidente de Airtificial ha decidido dejar la compañía que fundó para encabezar un nuevo proyecto. Tras fusionar Carbures con Inypsa y llevar la compañía resultante a cotizar en el mercado continuo, este empresario andaluz pasará a encabezar Humanox, una compañía especializada en la monitorización del rendimiento de los futbolistas apoyándose en espinilleras inteligentes de fibra de carbono.

Contreras explica para Invertia que su decisión de dejar Airtificial llega en un momento en el que tiene la sensación de haber pasado ya todas las etapas del proyecto. "Cuando miro atrás y pienso desde nuestros inicios con la fase friends, family and fools, el capital riesgo, la salida a bolsa, la llegada al mercado continuo... Tengo una sensación de recorrido completo".

Respecto a la razón que le lleva a tomar esta decisión ahora, Contreras apunta a su voluntad de volver a etapas empresariales más iniciales. "He consolidado una compañía como Airtificial. Quiero volver a un espacio que he ocupado que es el del emprendedor, el del creador de proyectos, participar en nuevas ideas... Después de 20 años el cuerpo me pide volver a empezar. En este sentido tengo la misma ilusión que cuando cree la primera empresa", señala Contreras.

Con el próximo traspaso de papeles en el horizonte cercano, se espera para la próxima junta, el hasta ahora presidente de Airtificial señala que su intención es mantener su participación en la compañía que fundó. Un paquete de acciones que representa un 5% del capital del que no tiene pensado desprenderse al seguir confiando en el proyecto.

Una de las singularidades de la carrera de Contreras es que ha conseguido hacer en España algo muy habitual en Estados Unidos pero que tiene pocos casos de éxito en nuestro país: Convertir un proyecto salido de la universidad en una empresa que llega a cotizar en bolsa.

Ante la pregunta de cómo podrían incentivarse más proyectos como este, el aún presidente de Airtificial señala a la gran empresa española como pieza clave para permitir que haya más casos de éxito. "Para mí el problema no son los fondos o el capital riesgo. El problema lo veo más en las grandes compañías. En Estados Unidos históricamente este tipo de corporaciones han sido las responsables de dar los grandes impulsos a las compañías de nueva creación. Microsoft nunca habría llegado donde está si no es por el apoyo de IBM. En España comenzamos a ver ya empresas grandes que ya cuentan con una red de compañías satélites alrededor. Creo que es una muy buena noticia y algo que va a tener un impacto muy importante".

Espinilleras inteligentes

Una vez cerrado el capítulo de Airtificial, Contreras, lejos de parar, quiere volver a pisar el acelerador. El vehículo esta vez será Humanox, una plataforma que gracias a la información que recaban espinilleras de fibra de carbono, pretende contribuir para mejorar la salud y el rendimiento de los futbolistas.

"Vivimos en un mundo en el que todos queremos contar con la información más completa en tiempo real. El servicio de Humanox beneficia a tres usuarios a la vez. El primero es el club de fútbol que consigue monitorizar el rendimiento de toda su cantera de forma sistematizada. El segundo sería el propio jugador que tiene acceso a información muy útil para mejorar su rendimiento y cuidar su salud. Por último, estaría el entorno del futbolista que, gracias a este seguimiento, puede ganar mucha tranquilidad".

Para Contreras, la clave de este proyecto reside en "convertir un elemento pasivo como son unas espinilleras de fútbol, en no sólo una protección con más, sino también en un dispositivo activo y conectado. Un elemento que eleva la protección de los futbolistas al monitorizar en tiempo real su rendimiento deportivo y su estado de salud emitiendo, gracias a nuestros algoritmos inteligentes, distintas alertas de aviso al cuerpo técnico y al propio jugador".

Acuerdo con Telefónica

Pese a lo incipiente del proyecto, Humanox ya ha conseguido llegar a un acuerdo con Telefónica. Una relación con la que esperan tener acceso rápidamente al mercado internacional. "Estamos haciendo un desarrollo conjunto con Telefónica. Gracias a esto podemos mirar al mundo desde el principio. Sin una alianza así sería imposible. Estamos mirando ya Reino Unido, Alemania, Estados Unidos... Es un proyecto con mucho potencial".

El acuerdo con Telefónica se va a plasmar en una primera experiencia en marcha junto con el Club Atlético Osasuna. "Estamos muy satisfechos e ilusionados de poder participar en un programa con tanta sensibilidad social como es el proyecto ‘Cantera Salud’ de Osasuna y de la mano de nuestro partner Telefónica. Va a permitir que unas espinilleras de fibra de carbono propias del fútbol profesional y que además son inteligentes, puedan estar a disposición de miles de jugadores del fútbol base".

Además de en Humanox, Contreras también va a concentrar sus esfuerzos a partir de ahora en Muving, compañía de moto sharing con la que también espera tener un impacto importante en el negocio de la movilidad urbana. "Estamos en el inicio de una nueva etapa para esta industria. Al tratarse de un vehículo individual, la oportunidad para Muving es tremenda. Pero al final la clave va a ser la integración de todos los servicios de transporte de la ciudad. Estamos en medio de una gran transformación y creemos que nuestro servicio se adapta igual a las ciudades grandes y pequeñas. Esta movilidad ha venido para quedarse".

Contreras comienza una nueva etapa en la que parece no tener intención de tomarse un respiro. Una vez se confirme su salida de Airtificial, durante los próximos días, habrá que seguir sus pasos de cerca. Visto su historial, no sería ninguna sorpresa que en una próxima conversación tenga algún nuevo proyecto que anunciar.