Santander calcula que el coronavirus restará un 5% a su beneficio de 2020

Noticias relacionadas La banca ajusta su horario a la crisis sanitaria: consulta cuándo podrás ir a la sucursal

Banco Santander no aprecia aún ningún impacto relevante en su actividad comercial por la crisis sanitaria del coronavirus, por lo que no espera efectos en sus cuentas del primer trimestre. No obstante, en un escenario de recuperación rápida (escenario V), la entidad calcula que esta crisis restará un 5% al beneficio del conjunto del año 2020.

En una presentación enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la presidenta del Grupo, Ana Botín, en la European Financials Conference organizada por Morgan Stanley, la entidad ha señalado que espera que sus ganancias del primer trimestre vayan en línea con las de trimestres anteriores.

De cara al futuro, Santander considera que es demasiado pronto para predecir el impacto del coronavirus y que todo dependerá de cómo evolucione la situación.

En todo caso, el banco considera que está bien posicionado para soportar un escenario de "estrés severo" gracias a su fuerte beneficio anterior.