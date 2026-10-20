El 23% de los extranjeros que viven en España tiene unas rentas anuales inferiores a 7.500 euros

Pozuelo de Alarcón repite como el municipio de más de 2.000 habitantes con mayor renta media por habitante, mientras que Iznalloz registra la cifra más baja.

La renta media de los ciudadanos en España subió un 6,1% en 2024 hasta los 15.948 euros netos, con País Vasco y Navarra a la cabeza en ingresos.

Si se evalúa el umbral de los 10.000 euros al año, el porcentaje alcanza al 36,4% de los extranjeros frente al 10,7% de los españoles.

El 23,2% de los extranjeros residentes en España percibe ingresos inferiores a 7.500 euros anuales, cifra que quadruplica la tasa de la población española (5,6%).

Pese a que las rentas de la población española han mejorado, las simas de desigualdad siguen siendo muy altas. Sobre todo en la población extranjera.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 23,2% de los extranjeros que viven en España tienen unos ingresos (por unidad de consumo) por debajo de los 7.500 euros. Es decir, menos que la mitad del salario mínimo interprofesional (SMI) neto, unos 15.983 euros anuales.

Se trata de una cifra llamativa, dado que multiplica por cuatro la proporción de españoles que viven por debajo de dicho umbral, que es del 5,6%.

Las bajas rentas se disparan en las regiones más pobres, especialmente Extremadura. En esta autonomía, la población con ingresos inferiores a los 7.500 euros está en el 7,3%, en el caso de los españoles, y en el 35,2% en el de los extranjeros.

Si se amplía el foco a la población con ingresos por debajo de los 10.000 euros al año, los porcentajes suben a escala. En el caso de los extranjeros, hay un 36,4% en esta situación. Mientras que la población española con estas rentas se va al 10,7%.

El de la pobreza es ya un problema con mucho recorrido en España. Pese a que los datos se han venido reduciendo ligeramente en los últimos años, las cifras siguen siendo elevadas.

Y el índice Gini, que mide los niveles de desigualdad, apunta en esta dirección. El más reciente señala que España está en el 31,9%, que implica unos niveles de desigualdad moderados.

Tradicionalmente, España es uno de los países que mayores valores de Gini (y por tanto de desigualdad) suele registrar de la UE, que tiende a tener niveles del 30% o inferiores.

Con todo, está muy lejos de los latinoamericanos, que se mueven en índices a partir del 45%.

Toda esta información procede del Atlas de Distribución de Renta de los Hogares, que acaba de actualizar el INE con datos de 2024, que indica que la renta media de cada ciudadano ha subido un 6,1% y llegó a los 15.948 euros netos anuales.

Mientras, la renta media neta por hogar aumenta a los 40.605 euros al año, un 5,9% más.

Cabe recordar que, en estos datos, el INE tiene en cuenta toda suerte de ingreso económico, no sólo el salario.

La población con mayores ingresos se ha mantenido en los mismos lugares de residencia que otros años.

Por localización geográfica y por rentas altas, destacaron País Vasco y Navarra con la población con mayores ingresos.

Entre los ingresos más reducidos, sobresalen Murcia y Andalucía.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), Matadepera (Barcelona) y Boadilla del Monte (Madrid) han vuelto a liderar los municipios de más de 2.000 habitantes con mayor renta anual media por habitante. Concretamente con 32.612 euros, 28.607 euros y 28.382 euros, respectivamente.

En el lado contrario, en el de las rentas más bajas, se han situado Iznalloz (Granada), El Palmar de Troya (Sevilla) y Albuñol (Granada), con 9.153 euros, 9.321 euros y 9.343 euros, respectivamente.