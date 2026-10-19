Mejora de las bajas médicas y pensión de viudedad para parejas de hecho: así es el 'decretazo' social del Gobierno

Se triplica la cuantía del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, pasando de 100 a 300 euros mensuales por beneficiario ante impagos del progenitor.

Se flexibiliza la ayuda por cuidado de menores con enfermedades graves y se incrementan las pensiones por actos terroristas y las de orfandad por violencia machista.

Se extiende la incapacidad temporal a patologías asociadas a la menopausia y a víctimas de violencia de género, asumiendo la Seguridad Social la prestación a partir del segundo día.

El Gobierno aprueba un real decreto-ley con nuevas medidas sociales que amplían las bajas médicas y mejoran el acceso a la pensión de viudedad para parejas de hecho.

El Gobierno sigue al dedillo su hoja de ruta preelectoral. El Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez aprobará este martes un nuevo paquete de medidas sociales.

Todo un decretazo preelectoral que recoge una ampliación de las bajas médicas y de las condiciones para acceder a una pensión de viudedad.

Se trata de un conjunto de medidas "importante" del Ministerio de Seguridad Social que se va a aprobar en un real decreto-ley que, posteriormente, deberá ser convalidado antes de un mes por la Diputación Permanente.

El decreto ampliará la incapacidad temporal (IT) para mujeres que sufren patologías asociadas a la menopausia y para víctimas de violencia de género, que tendrán una prestación del 60 % de la base reguladora hasta el día 20 de la baja y del 75 % a partir de entonces, según indica EFE.

La empresa abonará el salario el día de la baja, pero, a partir de entonces, la Seguridad Social se hará cargo de la prestación, señala el Gobierno.

Se mejorará, además, la prestación para padres y madres por cuidado de menores con cáncer o enfermedades graves (la conocida como CUME).

Así, los dos progenitores podrán recibirla de forma alternativa o simultánea.

En casos de mayor vulnerabilidad, podrá mantenerse más allá de los 26 años cuando la persona afectada presente una dependencia de grado III o una discapacidad especialmente elevada.

Se ampliará el acceso a las pensiones de viudedad en caso de parejas de hecho y, a partir de ahora, la existencia de hijos en común será suficiente para acreditar la realidad de una pareja de hecho para acceder a esta prestación, algo que en la actualidad estaba generando problemas.

Además, el decreto permitirá revisar en los próximos 12 meses las solicitudes que fueron denegadas.

Se mejoran también las pensiones extraordinarias derivadas de actos terroristas, de forma que ninguna de estas pensiones podrá situarse por debajo del equivalente a dos salarios mínimos (2.442 euros), una cantidad un 36 % mayor al que había ahora, que quedó desfasada.

Huérfanos

Además, se amplía la protección de los huérfanos y huérfanas por violencia de género, aumentando tanto las prestaciones contributivas, con un suelo de dos veces el salario mínimo interprofesional (SMI), como las no contributivas, que podrán alcanzar hasta dos veces ese sueldo mínimo.

Y por último, se mejora el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, triplicando la cuantía máxima de los anticipos por beneficiario (de 100 a 300 euros) y su duración, para proteger a los menores cuando un progenitor incumple sus responsabilidades.