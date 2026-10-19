Las empresas participadas por el Estado se convierten en los mayores beneficiarios de los fondos 'NextGen' con 12.000M

Entre las corporaciones privadas, Avatel y Contemporary Star Energy figuran como las principales perceptoras de estas subvenciones europeas.

Adif encabeza la lista de entidades públicas con más de 5.800 millones recibidos entre sus dos sociedades principales.

Esta cantidad supone más del 15% de las ayudas directas a fondo perdido y cerca del 40% del total adjudicado a grandes empresas y UTEs.

Las empresas públicas y participadas por el Estado se consolidan como los mayores beneficiarios de los fondos Next Generation con un total de 12.000 millones de euros.

Las empresas públicas y participadas por el Estado se han convertido en el mayor beneficiario de los fondos europeos Next Generation al cierre del Plan de Recuperación, con un total de 12.000 millones de euros.

Cantidades millonarias que durante cinco años han regado los presupuestos de estas compañías y han apuntalado sus planes de inversión y sus hojas de ruta. Muchas de ellas, además, compitiendo directamente con empresas privadas.

Esta cifra representa más del 15% de los 80.000 millones que se destinaron a ayudas directas (sin devolución) en el plan y casi el 40% de los 32.000 millones que se han adjudicado a grandes empresas y UTE (unión temporal de empresas).

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EL ESPAÑOL ha accedido al listado preliminar de las grandes empresas y organismos beneficiarios por estos fondos y se confirma que el sector público ha sido el gran favorecido, muy por encima de las empresas privadas.

Según la herramienta Elisa del Ministerio de Economía, solo se ha contabilizado la adjudicación de 72.000 millones en ayudas, por lo que el listado definitivo solo se conocerá hacia finales de año, cuando se procesen todas las concesiones.

De acuerdo con este listado, las comunidades y ciudades autónomas han recibido de manera directa desde el comienzo del Plan de Recuperación un total de 4.870 millones, mientras que los ayuntamientos se han quedado con 1.361 millones.

Por su parte, las empresas, agencias y servicios públicos de administraciones locales se han quedado con 3.930 millones de euros, las universidades y centros de investigación con 591 y las grandes empresas privadas solo 1.450 millones.

En el caso de las empresas estatales con participación mayoritaria del Estado, las adjudicaciones llegan a los 10.500 millones de euros. De este montante, el mayor porcentaje se lo lleva Adif, con 2.909 millones, y Adif Alta Velocidad, con 2.898 millones.

En total, 5.807 millones que se han inyectado a la empresa gestora de las infraestructuras ferroviarias desde el año 2021, pero que -por el momento- no ha repercutido en una mejora sustancial del servicio.

La siguiente empresa más favorecida es Tragsa (y su filial Tragsatec) con 1.430 y 664 millones de euros, respectivamente. Estas dos empresas son las que realizan los trabajos de la Administración central que los privados no pueden hacer porque no es rentable sacarlos a concurso.

Otras de las grandes sociedades públicas favorecidas son Segipsa, con 393 millones; Ineco, con 336; Incibe, con 286; Correos, con 173; Renfe, con 144; o Enaire, con 132 millones.

Otras grandes beneficiadas han sido Renfe Viajeros, con 124 millones; RTVE, con 68,1; Hispasat, con 54,3; Enresa, con 20,4; Paradores, con 8,9, y Enisa, con 7,5 millones.

Dentro de las empresas participadas por el Estado por debajo del 50%, el mayor montante se lo lleva Telefónica. La teleco (de la que la SEPI tiene el 10%) se lleva 411 millones por su sociedad principal y otros 400 millones por Telefónica Móviles.

Pero no es la única. Airbus (participada en un 4,1%) se quedó con 43,5 millones y Airbus Defence con otros 12,9. Además, Izertis se quedó con 2,8 millones de euros.

En el ámbito de las grandes empresas privadas, la situación es radicalmente distinta. Aquí los grandes beneficiarios están relacionados a la extensión de las redes de 5G y fibra óptica y los proyectos vinculados a la energía y al Perte del vehículo eléctrico y conectado (VEC).

Paradójicamente, la mayor empresa privada receptora de fondos europeos es Avatel, con 299 millones para desplegar redes. Una compañía que en tres años hará dos rondas de despidos masivos y que atraviesa por una dura situación económica.

La segunda es Contemporary Star Energy, con 189 millones y centrada en el Perte para realizar baterías y almacenamiento; seguida de Orange, con 182 millones; Stellantis, con 162 millones; y Power Holdco, con 152 millones.

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Las otras grandes beneficiadas son las comunidades autónomas. Lidera este apartado la Comunidad Valenciana con 828 millones; seguida de la Generalitat de Cataluña con 570; Comunidad de Madrid y la Junta de Andalucía con 568 cada una; y la Junta de Castilla y León con 371 millones.

Dentro de los ayuntamientos lidera Zaragoza con 231 millones, seguido de Madrid con 221, Valladolid, con 183; y la Diputación Foral de Álava, con 68 millones.

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Entre las empresas públicas vinculadas a administraciones locales lidera el CTTI de Cataluña, con 538 millones; Infraestructures de la Generalitat de Catalunya con 357 y la EMT de Madrid con 259 millones.

El Canal de Isabel II (que canaliza el agua de Madrid) se queda con 239 millones, la empresa de vivienda y suelo de Euskadi (Vivesa) con 170; y el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) con otros 170 millones.

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Finalmente, en el apartado de universidades la que ha recibido más fondos europeos Next Generation ha sido la Politécnica de Valencia, con 63,5 millones; la Carlos III de Madrid, con 62,9; y la Politécnica de Madrid, con 57,6 millones.