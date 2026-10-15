Trump amenaza 2.800M en exportaciones de España a EEUU como castigo a la posición de Sánchez con Israel

El Ejecutivo español confía en la protección de la Unión Europea para defender los intereses comerciales del país frente a las decisiones de la Administración Trump.

Entre las sanciones propuestas se incluye una tasa de 200.000 dólares por viaje a barcos españoles y restricciones a productos como aceite de oliva, cosméticos, cerámica y azúcar.

Las medidas responden al bloqueo impuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez a buques con bandera estadounidense que tenían como destino Israel.

La Comisión Marítima Federal de EE. UU. cuantifica en 2.810 millones de euros el valor de las exportaciones españolas amenazadas por sanciones comerciales.

La Comisión Marítima Federal (FMC) de Estados Unidos cifra en 2.810 millones de euros (3.134 millones de dólares) el valor total de los productos españoles que se verán afectados si sale adelante el bloqueo propuesto por la entidad.

Este miércoles, el organismo publicó su informe con sanciones concretas a España por denegar el acceso a sus puertos a buques con bandera estadounidense.

Propuso una tasa de 200.000 dólares a cada barco español que llegue a puertos de Estados Unidos y limitaciones a productos concretos como perfumería y cosméticos; aceites y grasas; cerámica; artículos de piedra; azúcar y productos de confitería.

El informe propone incluir a todos los productos bajo estos capítulos comerciales con restricciones máximas, aunque abre la puerta a realizar menores sanciones.

De esta manera, las amenazas comerciales de Donald Trump a España comienzan a tomar forma después de meses de anuncios de imposición de aranceles y bloqueos comerciales.

Un periodo en el que el Gobierno español relativizó estos anuncios y respondió indicando que nuestro país se encuentra bajo la protección comercial de la Unión Europea.

De esta manera, el bloqueo propuesto es equivalente al 17% de todas las exportaciones que las empresas españolas realizaron a Estados Unidos durante el año 2025.

Las sanciones se activan porque España denegó el acceso a sus puertos a barcos que tenían como destino Israel en el marco de su bloqueo comercial al país impulsado por Pedro Sánchez a raíz de la guerra de Gaza.

Es decir, estamos ante una clara respuesta comercial de EEUU por la postura del Ejecutivo español en el conflicto y por su posicionamiento a favor de Palestina.

Para la comisión, estas acciones generaron "condiciones de transporte marítimo desfavorables para el comercio exterior" de EEUU, con "graves consecuencias para la eficiencia y fiabilidad de la cadena de suministro del transporte marítimo internacional".

Indican además que estos bloqueos de España frenaron el crecimiento y desarrollo de las exportaciones estadounidenses, perjudicaron la seguridad nacional, el apoyo al comercio y el respaldo a la marina mercante de los Estados Unidos.

Para compensar estos costes, la comisión propone una tasa de 200.000 dólares por viaje para todos los buques con bandera española que se dediquen al comercio. Una tasa por viaje de cada barco español.

Sin embargo, esta medida puede tener poco impacto dada la reducida flota actual de mercantes españoles, cifrada entre los 80 y 90 barcos, según estimaciones de la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE). Un total que, además, se ha reducido drásticamente en los últimos cinco años.

Es así como el organismo reconoce que esta tasa por sí sola no bastará para subsanar o corregir plenamente las condiciones desfavorables creadas por España, pero al haber resultado eficaz con anterioridad, propone volver a utilizarla.

Por ello, también seleccionó productos españoles cuyas importaciones pudieran restringirse, a fin de responder adecuadamente a las condiciones de transporte desfavorables creadas por España o "de compensarlas".

En esta línea, el verdadero impacto para España está en el bloqueo comercial que afectaría a productos por un valor total 2.800 millones de euros, según ha cuantificado el propio organismo.

El primer grupo afectado es el capítulo 33 correspondiente a perfumería y cosmética. Las importaciones desde España representaron 846 millones de euros en 2025 y la comisión propone limitar todas las compras referidas a este sector.

El segundo grupo es el 15, de aceites y grasas (con especial mención al aceite de oliva), una categoría con valor total de 1.035 millones de euros en 2025. Aquí también se propone limitar a todo el capítulo.

Respecto de la cerámica, hablamos del capítulo 69 por valor de 571 millones de euros. Pero también se quieren imponer sanciones a las manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto y mica, por otros 242 millones de euros.

Azúcar y confitería

Finalmente, la comisión propone limitar las importaciones correspondientes al capítulo 17, azúcar y artículos de confitería, por 124 millones de euros.

En todo caso, hablamos de propuestas. La Comisión podría decidir limitar las importaciones de manera general (de los referidos capítulos), imponer restricciones más específicas, limitar únicamente algunas de las categorías comerciales descritas o aplicar una combinación de estas opciones.

Todas estas sanciones inician una nueva fase de consulta pública, ya que las sanciones definitivas están en manos de la Administración Trump que, a través de la Secretaría de Comercio, tiene la última palabra.

Con todo, estamos ante la amenaza más seria de Estados Unidos desde que hace dos años comenzaron los enfrentamientos verbales de Trump con Sánchez.

Amenazas de la Administración Trump

Fuentes del sector comercial dicen que estamos ante un riesgo real en productos clave -como el aceite de oliva- porque la investigación ya ha propuesto sanciones reales que ahora sólo deben cuantificarse.

La única esperanza para España es encontrar una posición de fuerza al interior de la Unión Europea que pueda dar marcha atrás a la Administración Trump.

En su posicionamiento público tras la publicación de las sanciones, el Gobierno indicó que "España defenderá sus intereses y los de sus empresas, en coordinación con la Comisión Europea y los Estados miembros, teniendo en cuenta que se trata de una cuestión que se enmarca en las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos".

De momento, en 2025 las empresas españolas exportaron bienes por valor de 16.716 millones a Estados Unidos e importaron el equivalente a 30.174 millones.

Esto supuso una caída del 8% en los envíos, aunque un crecimiento del 7% en las compras. Unos datos afectados por la imposición de aranceles de Donald Trump a Europa y en medio de amenazas directas a España que, hasta entonces, no habían terminado de cuajar.