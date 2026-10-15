Funcas se suma a las críticas a los decretos de vivienda del Gobierno: "Tendrán un impacto negativo en el alquiler"

El alza de precios afectará al consumo de los hogares y supondrá un coste adicional de 8.600 millones de euros para la revalorización de las pensiones.

Mantiene las previsiones de crecimiento del PIB en el 2,5% para 2026 y prevé que la inflación suba al 3,7% este año debido al conflicto en Irán.

El 'think tank' señala que el problema central es construir vivienda y duda sobre la financiación y el impacto fiscal de los préstamos hipotecarios para jóvenes.

Funcas advierte de que los decretos del Gobierno sobre vivienda tendrán un impacto negativo en el mercado del alquiler.

Funcas ha dado a conocer sus nuevas previsiones económicas y no son buenas. Al menos en lo que a vivienda se refiere. El think tank de las cajas de ahorros carga contra los reales decretos-ley aprobados por el Gobierno para atenuar la crisis del alquiler y alerta de que van a dañar al mercado inmobiliario.

"Los decretos tendrán un impacto negativo en el alquiler", ha avisado Carlos Ocaña, presidente de Funcas.

Durante la presentación de las nuevas previsiones económicas del ente, ha recordado que el "el problema central es construir vivienda. Todo lo demás son arreglos a corto plazo que tienen sus consecuencias".

Además, ha recordado que estos decretos-ley, cuyo aval por la Comisión Permanente del Congreso sigue pendiente, tiene un impacto fiscal sembrado de interrogantes. Sobre todo por "cómo se instrumentan y cómo se pagan" los préstamos para jóvenes que puedan pagar una hipoteca de su primera vivienda. "Si se devuelve el crédito dos décadas después, eso no es un préstamo, es un gasto".

Más allá de estas cuestiones, Funcas mantiene su previsión de que el PIB español crezca un 2,5% en 2026 y un 1,8% en 2027.

Sin embargo, alerta de la inflación y de cómo va a condicionar la economía en los próximos años. Espera que por la guerra de Irán se dispare al 3,7% este año. Y que en 2027 no baje del 3,1%.

Esto va a tener impacto en el poder adquisitivo de las familias, que ya están recurriendo al ahorro para poder mantener su consumo. De hecho, la tasa de ahorro ha bajado al 11% después de estar instalada en el 13% durante los últimos años.

Y esto afectará al consumo, que se irá desacelerando. Esto., obviamente, afectará al crecimiento económico, que se irá frenando. El gasto de los hogares es uno de sus principales pilares.

Sin embargo, también habrá efectos para el sector público. Funcas calcula que las pensiones, dada la evolución de los precios, tendrán que subir un 3,6%.

Y esto supondrá que un coste público adicional por estas prestaciones de 8.600 millones. Más presión para el déficit y la deuda públicos.