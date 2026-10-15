Cuerpo considera factible subir las pensiones con un Gobierno en funciones tras el 29-N, aunque no da garantías legales

El Ejecutivo confía en acordar y anunciar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) antes de la cita electoral.

El ministro plantea recurrir a un Real Decreto-ley por urgente necesidad y someterlo a la Diputación Permanente, aunque sin garantías jurídicas definitivas.

Las fechas ajustadas de publicación del IPC por el INE impiden aprobar la revalorización antes de acudir a las urnas.

Carlos Cuerpo ve factible subir las pensiones mediante decreto en diciembre con un Gobierno en funciones tras las elecciones del 29N.

El Gobierno podría aprobar la subida de las pensiones para 2027 incluso después de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Al menos, así lo considera el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ve factible sacar adelante el decreto de actualización de las prestaciones en diciembre, pese a que el Ejecutivo se encuentre en funciones.

Se trata de una de las grandes dudas ante el adelanto electoral. ¿Puede un Gobierno en funciones aprobar la subida de las pensiones? Por ahora, Cuerpo cree que sí, aunque no ha aportado un argumento jurídico concreto que garantice esta posibilidad.

Durante una entrevista en TVE, el ministro ha insistido en que la actualización de las pensiones se llevará a cabo. Su intención es aprobarla lo antes posible, incluso durante los primeros días posteriores a los comicios.

El principal problema está en el calendario. La subida de las pensiones depende de la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC) de los doce meses anteriores a noviembre.

Sin embargo, el INE no publicará el dato adelantado de inflación de ese mes hasta el viernes 27 de noviembre, apenas dos días antes de las elecciones.

Por tanto, el Ejecutivo dispone de muy poco margen para aprobar la revalorización antes de acudir a las urnas. "Las fechas no juegan a favor", reconoce Cuerpo.

Ante esta situación, el ministro considera posible recurrir a un Real Decreto-ley durante el periodo en funciones, puesto que a su juicio, la subida de las pensiones cumple los requisitos de urgente necesidad e interés general.

"Esa actualización se va a hacer", ha asegurado Cuerpo en directo. Además, ha planteado la posibilidad de aprobar el decreto una o dos semanas después de las elecciones y someterlo posteriormente a la Diputación Permanente del Congreso, igual que van a hacer con los famosos decretos de vivienda.

No obstante, esta interpretación todavía no supone una garantía jurídica sobre la capacidad de un Gobierno en funciones para sacar adelante la norma.

Pese a las dudas, el responsable de Economía ha querido trasladar un "mensaje de tranquilidad" a los más de 9,5 millones de pensionistas. En este sentido, ha recordado que la revalorización de las prestaciones conforme al IPC está garantizada por ley.

Nuevo SMI

Más allá de las pensiones, el Ejecutivo también tiene pendiente la actualización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2027.

En este caso, Cuerpo ha asegurado que confía en poder acordar y anunciar la subida antes de las elecciones del 29 de noviembre. Sin embargo, la fecha dependerá de los trabajos de la comisión de expertos.

El ministro considera conveniente adelantar esta decisión para reducir la incertidumbre entre los trabajadores. Especialmente, ante el tiempo necesario para constituir las nuevas Cortes y formar Gobierno, un proceso que podría prolongarse hasta finales de año o principios de 2027.

Cuerpo ha recordado que el SMI acumula una subida del 66% en los últimos años y se sitúa cerca del 60% del salario medio. Asimismo, ha defendido nuevos incrementos para evitar la pérdida de poder adquisitivo.