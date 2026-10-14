El INE confirma que la inflación subió al 4,9% en septiembre, su nivel más alto desde principios de 2023, por los combustibles

La inflación subyacente repuntó dos décimas hasta el 3,1%, situándose en su tasa más alta desde marzo de 2024.

El Gobierno mantendrá la rebaja fiscal de 20 céntimos por litro en los carburantes a partir del 1 de noviembre.

El encarecimiento de los carburantes es la causa principal del repunte, con subidas del 34% en el gasóleo y del 27,5% en la gasolina.

El INE confirma que la inflación se elevó al 4,9% en septiembre, alcanzando su nivel más alto desde febrero de 2023.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado el importante incremento de los precios de septiembre. El ente ha ratificado este jueves que la inflación se fue al 4,9% interanual el mes pasado.

No se veía una subida de precios tan elevada desde febrero de 2023.

Se trata del séptimo mes consecutivo en el que España sufre una inflación interanual superior al 3%. Y el segundo con aumentos de precios por encima del 4%, después de que en agosto crecieran un 4,3%.

La causa principal es el encarecimiento de los carburantes, "consecuencia de que el shock energético derivado de la guerra en Irán continúa".

Concretamente, el precio del gasóleo se disparó un 34% anual y el de la gasolina un 27,5% en septiembre.

Este incremento de la inflación hace que se mantenga la rebaja fiscal de 20 céntimos por litro en la gasolina y el diésel a partir del 1 de noviembre, según lo previsto en el tercer paquete de medidas de protección a familias y empresas afectadas por el conflicto en Oriente Medio, según el Ministerio de Economía.

En cambio, Economía ha precisado que no se producirán reducciones en el IVA ni en el Impuesto Especial sobre la Electricidad porque la tasa anual de inflación de ésta se situó en el 11,4%, por debajo del umbral del 15% sobre el que se activarían las rebajas fiscales.

Mientras, siguen desplegadas el resto de las medidas de protección del último paquete, como la limitación a la subida de la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas natural.

Según ha confirmado Estadística, la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) aumentó dos décimas en septiembre, hasta el 3,1%, su nivel más alto desde marzo de 2024 y tasa 1,8 puntos inferior a la del índice general.

En términos mensuales (septiembre sobre agosto), el IPC subió un 0,3%, cuatro décimas menos que en agosto. Se trata, no obstante, de la mayor subida de la tasa mensual de la inflación en un mes de septiembre desde 2021. Con el incremento de septiembre, la inflación mensual acumula ocho meses consecutivos de alzas.