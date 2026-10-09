CCOO y UGT excluyen a Ceuta de la huelga general por la "excepcionalidad" que vive tras la llegada masiva de migrantes

Los líderes sindicales, Unai Sordo y Pepe Álvarez, comparecerán el martes 13 de octubre para detallar los motivos y la convocatoria de este paro de 24 horas.

CCOO mantiene el contacto con las administraciones para atender las necesidades tanto de la población local como de las personas migrantes.

La decisión responde a la situación de "excepcionalidad" económica y de servicios pùblicos en la ciudad tras la llegada masiva de migrantes este verano.

Los sindicatos CCOO y UGT han acordado excluir a Ceuta de la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre.

CCOO y UGT han aclarado este viernes que Ceuta quedará fuera de la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre debido a la situación de "excepcionalidad" que todavía vive la ciudad autónoma tras la llegada masiva de inmigrantes a finales de julio.

Según ha explicado CCOO en un comunicado, su Consejo Confederal, reunido el pasado miércoles para confirmar la convocatoria del paro, acordó también excluir a Ceuta.

La decisión responde a las consecuencias que sigue afrontando la ciudad desde este verano, cuando cerca de 70.000 personas cruzaron la frontera desde Marruecos.

La medida fue aprobada por el máximo órgano de dirección del sindicato, de acuerdo con CCOO Ceuta, ante las circunstancias extraordinarias que todavía afectan a la ciudad, especialmente a su actividad económica y al funcionamiento de los servicios públicos.

"CCOO sigue en contacto continuo con las administraciones públicas para atender las necesidades de la población y de las personas migrantes que permanecen en territorio ceutí a la espera de tramitar su situación futura", subraya el sindicato.

Por su parte, fuentes de UGT también han confirmado a Europa Press que su sindicato también dejará fuera de la convocatoria de la huelga a la ciudad autónoma.

"UGT Ceuta tiene una excepción autorizada por la Comisión Ejecutiva Confederal debido a las circunstancias", señalan desde UGT.

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, comparecerán el próximo martes, 13 de octubre, en rueda de prensa para informar de la convocatoria de la huelga general.

El pasado miércoles, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI), UGT, CCOO, CGT, CNT, Acción Social de Solidaridad Obrera y Co.Bas acordaron ir a una huelga general de 24 horas el miércoles 11 de noviembre en protesta por la situación de la vivienda en España y en demanda de mejores salarios.