La CEOE estudia recurrir la huelga general porque cree que responde a una dinámica de "campaña electoral"

Garamendi lamenta la muerte de Maricarmen tras su desahucio, pero rechaza su uso partidista y denuncia el desamparo de los habitantes de Ceuta.

El presidente de la patronal rechaza la vía de la Diputación Permanente para aprobar medidas de vivienda y reclama respeto a la propiedad privada.

Antonio Garamendi critica el posible planteamiento de dos subidas del SMI en un año y acusa al Gobierno de dar un tinte electoral a sus medidas.

La CEOE estudiará recurrir la huelga general del 11 de noviembre cuando se formalice, al considerar que responde a una dinámica de campaña electoral y no a un conflicto laboral.

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha cargado este jueves contra la convocatoria de huelga general fijada para el próximo 11 de noviembre por considerarla "claramente política" y ha avanzado que los servicios jurídicos de la patronal estudiarán recurrirla una vez que se formalice de manera oficial.

Por otro lado, ha denunciado el "tinte electoral" que, a su juicio, supone que el Gobierno quiera plantear dos subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en un mismo ejercicio, recordando que la última actualización ya se aprobó el pasado mes de febrero.

En declaraciones a la cadena Cope recogidas por Europa Press, el líder empresarial ha argumentado que la huelga anunciada "tiene poco que ver con lo que es un conflicto laboral" y responde a una dinámica de "campaña electoral".

Vías legales

"Las huelgas se dan como consecuencia de los conflictos laborales", ha enfatizado, recordando que otras centrales sindicales como USO, Fetico o CSIF no han secundado la convocatoria, e incluso colectivos como el sanitario han decidido aplazar sus paros hasta después de las elecciones.

En este sentido, Garamendi ha señalado que la CEOE analizará las vías legales para actuar contra la movilización. "En el momento en que se convoque como tal, los servicios jurídicos lo verán. Posiblemente tendremos que plantear lo que pensemos que es conveniente", ha aseverado.

Asimismo, ha criticado que, tras el rechazo parlamentario a los decretos de vivienda, se haya buscado la estrategia de sacarlas adelante mediante la Diputación Permanente. A su juicio, el Ejecutivo está recurriendo a una "triquiñuela" en pleno periodo electoral tras haber hecho "dejación de funciones durante ocho años".

Garamendi ha reclamado respeto a la propiedad privada, "que es un derecho también fundamental", y ha señalado que, aunque el problema de la vivienda está ahí, aplicar "soluciones fáciles a problemas complejos es populismo".

Actualidad política

"El problema de la vivienda existe, es un problema real. Lo llevamos diciendo hace ocho años, pero parece que esto es, como dice la gente que se presenta a última hora a los exámenes, el apretón del vago", ha criticado.

Sobre el fallecimiento de Maricarmen, la mujer que fue desahuciada de un piso de alquiler en Madrid hace unas semanas, y las críticas de sectores políticos y sociales que tildan de "buitres" a los empresarios, Garamendi ha asegurado que los empresarios son "personas con sentimientos y con corazón" que trabajan por el país, al tiempo que ha expresado su pesar por la muerte de esta mujer de 87 años.

"Claro que sentimos, como todo el mundo tiene que sentir, el fallecimiento de Maricarmen. Lo cortés no quita lo valiente, y yo lo siento", ha afirmado el presidente de la CEOE. Sin embargo, ha lamentado que se use esta tragedia con fines partidistas: "Me parece tremendo que se utilice el fallecimiento de una persona con fines políticos".

Por último, Garamendi ha criticado que "los defensores de los derechos fundamentales" sólo se centren en el caso de Maricarmen y se olviden de los "80.000 compatriotas que están sufriendo" en Ceuta. "Todavía no he visto ni una sola bandera de Ceuta, porque veo muchas banderas, pero de Ceuta ninguna, y ahí se han atacado derechos fundamentales", ha señalado el líder de la CEOE.

Ceuta

"Yo creo que tanta gente, en este caso de Ceuta, se tiene que sentir muy desamparada por tanta gente que dice defender tantos derechos fundamentales. Lo digo porque yo sigo pensando también en nuestra querida Ceuta y en nuestros compatriotas que están allí sufriendo. Algunos parece que les quieren desahuciar a 80.000 personas para que salgan de allí", ha subrayado.

El dirigente patronal ha concluido pidiendo "responsabilidad" para dejar espacio a que la ciudadanía vote "de forma ordenada y con tranquilidad" tras la disolución de las Cámaras y la convocatoria de las elecciones para el 29 de noviembre.