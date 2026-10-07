El Ministro de Hacienda entra en campaña, apoya la huelga general y señala a los partidos que "sientan que va contra ellos"

La protesta se celebraría dos días antes del inicio de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre y sería la primera huelga general de la era Sánchez.

CCOO, UGT y el Sindicato de Inquilinas ultiman una huelga general para el 11 de noviembre, centrada en reclamar salarios dignos para acceder a una vivienda digna.

España sostiene que la movilización debe vivirse con normalidad y pide valorar la actuación de cada fuerza política y gobierno ante la crisis de la vivienda.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, respalda la huelga general y afirma que los partidos que se sientan aludidos deberán reflexionar sobre sus políticas de vivienda.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha entrado este miércoles en campaña electoral justificando la huelga general convocada por sindicatos mayoritarios y señalando a los partidos que "sientan que dicha huelga va contra ellos".

España se suma a las declaraciones de su antecesora, María Jesús Montero, que el martes afirmó claramente que esta huelga se celebrará "contra la oposición".

La vicesecretaria general del PSOE y nueva directora de Estrategia de la campaña de Pedro Sánchez fue clara al señalar al foco de esta movilización.

"Asistimos a una situación inédita. Habitualmente las huelgas generales se convocan contra los gobiernos, en este caso se convoca contra la oposición", dijo en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla.

Los sindicatos verticales CCOO, UGT y el Sindicato de Inquilinas ultiman convocar la huelga general para el próximo 11 de noviembre con el foco en la vivienda, una fecha que se confirmará oficialmente a última hora de esta tarde.

De esta manera, en declaraciones a los medios tras su reunión en Ceuta con autoridades de la ciudad autónoma y empresarios España ha recordado que la huelga general es un derecho constitucional "ejercido desde todos los ámbitos del país".

"Es una convocatoria que se hace para manifestar, como han explicado los convocantes, un sentimiento", ha reiterado. Y ha agregado que debe vivirse con "absoluta normalidad".

Respecto del foco de las críticas y de las responsabilidades políticas de estas demandas ha indicado que no hay que plantearse contra quién se cree que va esta huelga.

Sino que los ciudadanos deben ver la actitud de cada una de las fuerzas políticas y de los distintos gobiernos en relación con el problema de la vivienda, y que después saquen sus propias conclusiones sobre a quién van dirigidas estas peticiones.

"Yo creo que cualquiera que se sienta aludido por eso, pues sabrá en qué sitio tiene que estar y qué medidas tiene que adoptar (...). El que se sienta aludido y (piense) que esa huelga va contra ellos, tendrá que hacer una reflexión", ha reiterado.

Según el titular de Hacienda, el Gobierno es consciente de que existe una "preocupación" y un "problema" relacionado con la vivienda, pero ha asegurado que este Ejecutivo lo ha abordado "con contundencia dentro del ámbito de sus competencias", como así lo pone de manifiesto con los dos reales decretos leyes que volvió a aprobar ayer.

"Yo creo que suponen un paso más (los decretos), pero no es un paso suficiente", ha admitido Arcadi España, que ha reiterado que el Gobierno apuesta "claramente" por la intervención del mercado de la vivienda con los instrumentos jurídicos que tiene su alcance.

En todo caso, la huelga general irrumpirá dos días antes del comienzo de la campaña electoral y 18 días antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Será la única huelga general de la era Sánchez y la primera en 14 años.

El pasado lunes, los sindicatos CCOO y UGT acordaron la convocatoria de una huelga general de 24 horas este otoño para "reivindicar salarios dignos para acceder a una vivienda digna".

Lo hicieron el mismo día, y pocas horas después de que se convocaran las elecciones generales. Asumiendo así el marco de Sánchez que, al convocar los comicios, criticó a los "especuladores de siempre" que "quieren destruir el futuro de nuestros hijos".

En ese momento, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, descartó que la huelga general fuera a coincidir con la campaña electoral aunque la fecha del 11 de noviembre significa que se realizaría solo 48 horas antes de este plazo.

Esto supone en la práctica entrar de lleno en la campaña marcando una agenda, la de la demanda por vivienda, que han abrazado tanto el Gobierno -justificando la convocatoria de elecciones- y los sindicatos.

De hecho, los sindicatos mayoritarios han hecho suyas las demandas del Sindicato de Inquilinas y de los manifestantes que acampan desde hace más de diez días en la Puerta del Sol de Madrid y diferentes puntos de España.