CEOE denuncia que la huelga general convocada a la vez que las elecciones no tiene motivos laborales y es una "injustificable presión" sobre las urnas

CEOE y Cepyme dudan del encaje jurídico de la huelga y esperarán a la convocatoria formal para evaluar sus objetivos, alcance y requisitos legales.

Critican que empresas, trabajadores y actividad económica asuman el coste de una protesta dirigida a presionar al Gobierno, más aún en pleno contexto electoral.

Las patronales sostienen que las reivindicaciones, ligadas a cambios legislativos y presupuestarios en vivienda, corresponden a la Administración y no son esencialmente laborales.

CEOE y Cepyme rechazan la huelga general anunciada por CCOO y UGT para este otoño y la califican de «inadmisible».

CEOE y Cepyme rechazan la huelga general anunciada por CCOO y UGT para este otoño.

Las patronales consideran "inadmisible" que las empresas y sus trabajadores tengan que asumir el coste de una protesta que busca presionar al Ejecutivo por unas decisiones que, defienden, dependen de la Administración.

Las organizaciones empresariales ponen además en duda el "encaje jurídico" de la convocatoria y cuestionan que las empresas se conviertan en el blanco de una huelga cuyas principales reivindicaciones buscan cambios legislativos y presupuestarios en materia de vivienda.

A través de un comunicado, CEOE y Cepyme han recordado que estas decisiones son responsabilidad de la Administración y quedan fuera de la gestión de las empresas. Por este motivo, sostienen que las reivindicaciones que han llevado a los sindicatos a anunciar la huelga "no son, en esencia, de naturaleza laboral".

La patronal carga así contra una protesta que, a su juicio, termina trasladando al tejido empresarial las consecuencias de la gestión del Ejecutivo.

Considera "inadmisible" que las empresas, sus trabajadores y el conjunto de la actividad económica paguen el coste de "una medida de presión que señala al Gobierno y a su gestión".

Un rechazo que cobra además una dimensión electoral. La huelga se anunció horas después de la convocatoria anticipada de elecciones y los ciudadanos están llamados a las urnas el próximo 29 de noviembre.

CEOE y Cepyme consideran "difícilmente justificable" utilizar en este contexto la actividad de las empresas y sus trabajadores como "tablero" para influir en un proceso que, defienden, debería desarrollarse desde "el sosiego y la normalidad democrática".

Además, las patronales ponen en duda el "encaje jurídico" de la huelga, aunque consideran que todavía es pronto para hacer una valoración definitiva sobre su legalidad.

CEOE y Cepyme recuerdan que la convocatoria sigue pendiente de ratificación, no tiene una fecha concreta y tampoco se ha presentado todavía el preaviso formal que exige la ley.

Por ello, esperarán a conocer la convocatoria definitiva para analizar sus objetivos, su alcance y si cumple con todos los requisitos legales.

Lo harán, según señalan, para defender la seguridad jurídica y el normal funcionamiento de las empresas.