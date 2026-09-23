La OCDE eleva el crecimiento de España pero también la inflación, que subirá un 3,7% este año y un 3,4% en 2027

Alemania e Italia también mejoran previsiones, pero su crecimiento económico será menor que el español.

El alza de la inflación se atribuye principalmente al encarecimiento de la energía por la guerra de Irán.

Las previsiones de inflación para España aumentan: se espera un 3,7% en 2026 y un 3,4% en 2027.

La OCDE eleva el crecimiento de España, prevé un PIB del 2,6% en 2026 y del 1,8% en 2027.

Como suele ser habitual a estas alturas de septiembre, hay nuevas previsiones económicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Y, como suele ser habitual también, hay una cal y una de arena para España. El club de los países ricos pronostica que España crecerá más tanto este año como en 2027. Pero también que la inflación se disparará en este ciclo.

Concretamente, el club de los países ricos pronostica que los precios subirán un 3,7% este 2026, cuatro décimas más que en sus previsiones de junio. También revisa su pronóstico de inflación de 2027, que eleva al 3,4%, cinco décimas más.

Es decir, la OCDE prevé que los precios suban casi un punto (nueve décimas) más que lo previsto en dos años, el mayor aumento de todas las economías del euro. Una revisión de vaticinios notable que tiene como causa, principalmente, el incremento del coste de la energía que ha desatado la guerra de Irán y su impacto en el Golfo Pérsico.

En cualquier caso, la OCDE también revisa al alza la previsión de PIB de España. En 2026, se eleva al 2,6%, cuatro décimas más, e iguala el pronóstico que tiene el Gobierno para este año.

Por otro lado, la economía sufre una importante desaceleración en 2027, aunque será menos dura que lo que se venía pronosticando: el PIB crecerá un 1,8%, una décima más que en las anteriores previsiones.

En el resto de los territorios, hay escasos cambios en materia de PIB, con cierta revisión a la baja a escala global. Con todo, llama la atención la mejora de las previsiones de Alemania e Italia, al mismo nivel que al de España. Aunque su crecimiento económico se queda muy por debajo del español: 1,1% y 0,9%, respectivamente.

En cambio, el aumento de los precios sí que es generalizado. La previsión de la OCDE para la inflación global pasa al 4,1% en 2026 y al 3,6% en 2027 (cinco décimas más en este caso).

Euro

En las economías del euro la inflación se va al 3% (dos décimas más) este año y al 2,9% el próximo (cinco décimas más).

Llama la atención el caso de Estados Unidos. Su inflación se rebaja al 3,6% este 2026, una décima menos. En cambio, sube cinco décimas, hasta el 2,6% en su previsión para 2027.

La otra potencia mundial, China, mantiene bajo control sus precios. Es el país con la inflación más baja tanto este año (1,4%) como el próximo (1,9%).