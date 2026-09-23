El Gobierno facilitará la entrada de empresas chinas en España ante el desplome de la inversión de EEUU y Reino Unido

La estrategia española genera inquietud en la Comisión Europea y EEUU, que advierten de riesgos para la unidad y soberanía europea.

Las empresas chinas buscan instalarse en España para sortear aranceles y aprovechar el país como puerta de entrada a la UE.

Se implementará un 'fast track' con el Comité de Inversiones Extranjeras para agilizar permisos y centralizar la gestión en Moncloa.

El Gobierno facilitará la entrada de empresas chinas en España ante la caída de inversiones de EEUU y Reino Unido.

El Gobierno facilitará las inversiones de empresas chinas en España coincidiendo con el fuerte parón que han experimentado nuestros dos históricos socios: Estados Unidos y Reino Unido.

Y para ello están dispuestos a poner sobre la mesa todas las herramientas con las que cuenta el Ejecutivo para poner una alfombra roja preferente a las compañías provenientes de la segunda economía mundial.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia de fuentes conocedoras, el Gobierno está dispuesto a favorecer estas inversiones con su escudo anti-opas, instrumento que le permite decidir quiénes entran (y quiénes no) en grandes empresas cotizadas.

Hay que recordar que el Gobierno extenderá un año más el escudo para empresas europeas, aumentará los sectores a los que afecta e intentará sacar adelante una reforma de la ley de inversiones para que el control a las compañías de la UE sea permanente.

Pero, además, prevé utilizar su nueva herramienta: el Comité de Inversiones Extranjeras, un fast track y una ventanilla única para la entrada de inversiones extranjeras en grandes proyectos. Eso sí, siempre con la supervisión del Ejecutivo.

Según el Gobierno, el objetivo de este nuevo comité es agilizar los permisos y dar el plácet a grandes inversiones en un máximo de seis meses unificando las autorizaciones de todas las administraciones.

Es así como centralizará toda la operativa incluso quitando competencias a los ayuntamientos y comunidades autónomas, que eventualmente podrían hacer más engorroso el proceso.

En definitiva, deja exclusivamente en manos de Moncloa (la Oficina Económica de Manuel de la Rocha) y del Ministerio de Economía la jurisdicción sobre grandes proyectos de inversión, tanto en la concesión de los permisos como en la monitorización de su despliegue.

Ahora solo habrá un organismo competente dejando todo el poder en el Ejecutivo. Es decir, solo hay que convencer al entorno del presidente del Gobierno para sacar adelante inversiones milmillonarias.

Ahora mismo hay una larga lista de empresas chinas intentando desembarcar en España ya que consideran que nuestro país es el último refugio seguro dentro de la Unión Europea (UE).

España se ha convertido en el principal polo de interés de Pekín ya que, una vez establecidas dentro de nuestras fronteras, las empresas chinas pueden sortear los aranceles que se han impuesto, por ejemplo, a los coches eléctricos.

Así, diversas empresas -automovilísticas, de energía y tecnológicas- quieren empezar a utilizar a España como puerta de acceso a un continente en que la regulación le es cada vez más adversa.

En el caso español, muchos de estos inversores se han quejado de la elevada burocracia y de los largos permisos que necesitaban (legales, tributarios y medioambientales) para ponerse en marcha.

En este sentido, desde los diferentes ministerios se les ha trasladado que en las próximas semanas y meses lo tendrán más fácil para desembarcar en España y que el Gobierno prevé utilizar todas las herramientas a su disposición.

Esto confirma el giro económico de España, que intenta consolidar sus lazos con China (nuestro principal proveedor comercial), incluso por delante de muchos países de la OTAN.

Una estrategia fuertemente cuestionada en la Comisión Europea, que insiste en los riesgos de la desequilibrada balanza comercial con Pekín y los peligros para la soberanía estratégica y tecnológica.

La Comisión Europea está poniendo en marcha una serie de nuevas normativas como la actualización de la ley de ciberseguridad (Cybersecurity Act 2) o la reforma a la ley de contratación pública.

El objetivo pasa precisamente por aislar a empresas chinas o ajenas a la OTAN, en beneficio de compañías europeas. En esta línea, la posición española es vista como un riesgo para la política comunitaria y para la unidad de la UE.

Estados Unidos tampoco ve con buenos ojos esta relación "privilegiada" como la llama el propio Gobierno chino ya que -advierten- es un desajuste en el ordenamiento geoestratégico de los países de la alianza Atlántica.

Reino Unido y EEUU

Por otro lado, en el mundo empresarial hay cierta inquietud porque la aprobación de estos proyectos de empresas cercanas o con mejor relación con Moncloa, pueda perjudicar a otros países o empresas con gobierno no tan cercanos.

El plan del Gobierno para facilitar la inversión de empresas chinas se produce en pleno retroceso de los dos históricos motores de la inversión extranjera directa en España: Reino Unido y Estados Unidos.

Esta semana se conoció el dato de inversión extranjera del primer semestre con un fuerte aumento de las desinversiones hasta llegar a los 9.038 millones de euros, multiplicando por tres los datos de hace un año y registrando la cifra más elevada desde 2018.

Gran parte de estas desinversiones provienen de empresas de Reino Unido, con un dato por encima de los 3.846 millones. En el caso de EEUU, estas desinversiones crecen hasta los 3.851 millones de euros.

Empresas chinas

En los dos países se da la particularidad de que la inversión bruta es elevada (en el caso de EEUU representa el 23% del total), pero la inversión neta real es negativa, en más de 2.000 millones en el caso de Londres y de 993 millones en Washington.

Con todo, la inversión china en España sigue siendo una asignatura pendiente. Pese a los múltiples proyectos anunciados, de empresas como Chery, BAIC, SAIC, CATL, Envision, Hithium o Hygreen Energy, el flujo de capital de Pekín sigue sin consolidarse.

El dato del primer semestre indica que la inversión llegó apenas a los 55 millones de euros, aunque las desinversiones son de apenas de un millón, lo que supone que todo el capital registrado es dinero que entra en la economía española.

En los últimos diez años empresas chinas han invertido 7.611 millones en España, aunque en el último año -y pese a registrarse el récord desde 2018- apenas llegó a los 675,9 millones.

Inversión comprometida

Es así como las inversiones chinas representaron en 2025 apenas el 2% del total, muy lejos de otros países como Estados Unidos, que se quedaron con el 32% de la tarta; y Reino Unido, que se situó en el 8,5%.

Del mismo modo, se espera que la nueva estrategia del Gobierno, además de fomentar nuevas inversiones de empresas chinas, desatasque algunos proyectos comprometidos, pero no finalizados.

Las empresas chinas han comprometido una inversión cercana a los 7.900 millones de euros en los últimos dos años, solo en cinco mega proyectos.