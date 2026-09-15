La inflación seguirá disparada: subirá al 5% en septiembre y no bajará del 4% en lo que queda de año, según Funcas

Las previsiones de inflación dependen de la evolución del precio del petróleo y la posible rebaja de impuestos sobre hidrocarburos.

La subida de precios está impulsada principalmente por el encarecimiento de los combustibles, que subieron un 28,2% interanual en agosto.

Funcas anticipa que la inflación se mantendrá por encima del 4% durante el resto del año.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado que los precios se dispararon en agosto un 4,3%. Un aumento de la inflación que va a continuar en los próximos meses.

De hecho, Funcas ya avisa que el actual mes de septiembre cerrará con una inflación de casi el 5%. Concretamente, del 4,9%.

Además, el think tank alerta de que, hasta finales de año, las subidas de los precios estarán siempre por encima del 4%.

Estas previsiones, indica Funcas en su último informe, se da por hecho que el Gobierno reintroducirá una rebaja de 0,2 euros en el impuesto sobre hidrocarburos, tanto para gasolina como para gasoil, hasta enero del año próximo. Una decisión que aún no está tomada.

A esto hay que sumar que, en este escenario, el ente prevé que las tensiones bélicas no empeoren y que el precio del barril de petróleo baja a los 80 dólares para final de año.

En este contexto, la inflación media de 2026 sería del 3,6% y del 2,9% en 2027. Sin embargo, si el barril de crudo se encareciera y se mantuviera en por encima de los 100 dólares, la inflación media se elevaría al 3,8% y al 3,6%, respectivamente.

En este sentido, desde Funcas insisten en alertar de las grandes "incertidumbres" que hay sobre las previsiones de inflación y económicas, dado el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Esta crisis del Golfo Pérsico está provocando escasez (o al menos menos suministro de) petróleo y gas en los mercados energéticos. Y subiendo sus precios.

De hecho, el INE recoge que sólo en agosto el precio de los combustibles subió un 28,2% interanual. Concretamente, el gasóleo se encareció más de un 30% y la gasolina un 17%.