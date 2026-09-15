El INE confirma que los precios se dispararon en agosto un 4,3% por los combustibles, el mayor aumento en tres años

La inflación subyacente bajó una décima hasta el 2,9% y la de alimentos y bebidas no alcohólicas se mantuvo en el 2,3% interanual.

A pesar de los descuentos del Gobierno en los carburantes, la subida de precios continúa, con bonificaciones diferentes para diésel y gasolina desde septiembre.

El precio de los combustibles aumentó un 28,2% en agosto respecto al año anterior; el gasóleo subió más de un 30% y la gasolina un 17%.

La inflación interanual en agosto subió al 4,3%, el mayor incremento de precios desde febrero de 2023, impulsada principalmente por el encarecimiento de los combustibles.

La inflación se disparó al 4,3% interanual en agosto, siete décimas más respecto al mes anterior. Así lo ha confirmado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del mayor incremento de precios desde febrero de 2023. Una subida que marca máximos de 2026 tras cinco meses consecutivos con una inflación por encima del 3%.

Estos datos llegan tras el incremento del precio de los carburantes. Se trata de unos productos que ya venían experimentando subidas desde hace meses, por la guerra en Irán. Pero que este verano se han disparado

De hecho, el INE recoge que sólo en agosto el precio de los combustibles subió un 28,2% interanual. Concretamente, el gasóleo se encareció más de un 30% y la gasolina un 17%.

Y todo ello a pesar de los descuentos activados por el Gobierno durante el mes de agosto de 10 céntimos por litro de gasolina y de gasóleo.

Cabe recordar que desde este mes de septiembre esta bonificación ha subido a los 20 céntimos en septiembre. Pero sólo en el caso del diésel. En el de la gasolina, su bonificación ha bajado a los 5 céntimos.

Por otro lado, Llama la atención que la inflación de los alimentos y bebidas no alcohólicas se mantiene en el 2,3% interanual.

Por su parte, la tasa de variación anual estimada de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) disminuye una décima, hasta el 2,9%.

Esto implicaría que los efectos de segunda ronda de la inflación energética se están conteniendo. Al menos por ahora.

En términos mensuales, el IPC subió un 0,7%, cuatro décimas más que en julio y su mayor avance mensual desde el pasado mes de marzo.

Tras conocerse estos datos, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que "no dejaremos de acompañar y de apoyar a las familias ante las subidas" de los precios.

Como ya contó este periódico, el Gobierno ya baraja fórmulas para prorrogar o ampliar las medidas para paliar el incremento del coste de la energía en las familias españolas. Pero poco o nada se ha revelado al respecto.