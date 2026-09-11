La inflación en Estados Unidos se mantiene en el 3,4% en agosto

En términos mensuales, la inflación general repuntó cuatro décimas en agosto, y la subyacente subió un 0,3%.

Los precios de la energía subieron un 16,3% anual, mientras que los alimentos aumentaron un 2,7%.

La tasa de inflación subyacente bajó al 2,4%, una décima menos que en julio, excluyendo energía y alimentos.

La inflación en Estados Unidos se mantuvo en el 3,4% interanual en agosto, tras dos meses de descensos.

La tasa de inflación de Estados Unidos se mantuvo en el 3,4% interanual en agosto. El índice de precios al consumo del país liderado por Donald Trump cumplió con los pronósticos de los analistas y se estancó en el octavo mes del año tras dos bajadas consecutivas anteriores.

La tasa subyacente, que excluye los precios de la energía y los alimentos por ser más volátiles, se moderó hasta el 2,4%, una décima menos que en julio, según ha informado este viernes la Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU.

Los precios de la energía se elevaron hasta un 16,3% respecto del año anterior, frente al 14,3% de julio.

El precio de los alimentos experimentó un incremento del 2,7%, tres décimas por debajo.

En la comparativa intermensual, la tasa de inflación en agosto repuntó cuatro décimas, después de aumentar un 0,1% en el mes anterior, mientras que el dato subyacente subió un 0,3% tras subir un 0,2% en julio.

De esta manera, la inflación se mantiene sin cambios en agosto, lo que será un dato relevante para el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), que se reúne el próximo jueves para decidir el rumbo de los tipos de interés.