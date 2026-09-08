España dispara un 53% el comercio con Marruecos hasta los 22.700 millones con Sánchez en La Moncloa

Los principales productos exportados a Marruecos incluyen combustibles, componentes de automoción, textiles y productos químicos; las importaciones destacan en frutas, hortalizas y ropa terminada.

Marruecos se consolida como el principal proveedor extracomunitario de frutas y verduras para España, superando los 950 millones de euros en el primer semestre de 2026.

Las exportaciones españolas a Marruecos crecieron un 50% en siete años, llegando a 12.330 millones, mientras que las importaciones aumentaron un 56% hasta 10.426 millones.

El comercio exterior entre España y Marruecos ha aumentado un 53% desde 2018, alcanzando los 22.757 millones de euros en 2025.

España ha disparado un 53% el comercio exterior con Marruecos desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa a mediados de 2018, hasta situarse en los 22.757 millones de euros al cierre de 2025.

Es la mayor subida de los primeros diez socios comerciales de España (Marruecos es el décimo), sólo superada por el crecimiento de Estados Unidos y China en este periodo, con un 85% y un 79% más, respectivamente.

El dato publicado por el Ministerio de Economía refleja que en siete años las exportaciones a Marruecos llegaron a los 12.330 millones, un 50% más, y las importaciones cerraron en 10.426 millones, una mejora del 56%.

Si el análisis se hace en los primeros seis meses de 2026 vemos que el crecimiento del comercio con Marruecos sigue imparable. Un 3,5% de mejora en los envíos y un 4% de alza en las compras. Si nada se tuerce, Rabat volverá a cerrar otro año de récord con España.

En medio de la crisis de Ceuta y con todos los indicios apuntando a una intervención directa de Rabat, el relato de Moncloa dio un giro este lunes hacia la importancia de Marruecos como socio comercial de España.

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, replicó el discurso de Pedro Sánchez pidiendo "una prudencia enorme" antes de responsabilizar a Rabat.

En un desayuno con EFE y RTVE, el ministro recordó que no existen "pruebas fehacientes" de su implicación en la entrada masiva de finales de julio.

Pero además incluyó un nuevo elemento: el comercial, con el que intentó justificar la prudencia en el proceder del Gobierno ante Marruecos.

Cuerpo puso sobre la mesa los 12.000 millones que exportaron empresas españolas a Rabat en 2025, frente a los 16.000 que se destinaron a Estados Unidos, la primera economía del mundo.

Aunque esta comparación lleva implícita dos inexactitudes. Es evidente el peso del vecino país africano en el comercio exterior español y así lo demuestra que en 2018 ya era el décimo socio comercial de Madrid, posición que sigue manteniendo actualmente.

No obstante, las cifras de crecimiento -muy por encima del resto de nuestros grandes socios comerciales- demuestran que la consolidación de Marruecos como socio clave responde más a una estrategia buscada, que a un movimiento económico natural.

Los datos indican que en 2018 el comercio exterior de Marruecos con España era de 14.923 millones, lo que supone un crecimiento de 7.800 millones en solo siete años con Sánchez en La Moncloa.

Desde que en marzo de 2022 se produjo un giro en la posición de España frente al Sáhara Occidental favoreciendo los intereses marroquíes se ha especulado con las motivaciones del Gobierno para reforzar sus lazos con Rabat.

Independientemente de las excusas políticas, de las crisis migratorias y de la tibia respuesta de España, es un hecho que desde el actual Ejecutivo de Sánchez se han hecho ingentes esfuerzos para reforzar la relación comercial con Marruecos. Y así lo demuestran los datos.

Si analizamos la lista de los diez mayores socios comerciales de España vemos que el crecimiento ha sido mucho más discreto en países como Francia (un 21% de mejora), Alemania (+24%) o Italia (+36%), los tres primeros de la lista.

Si solo analizamos a Europa (nuestro principal bloque comercial) vemos que el crecimiento ha sido del 36%. Para que nos hagamos una idea, el crecimiento de Marruecos solo es similar al 51% de aumento de Portugal, nuestro quinto socio, el cuarto de la Unión Europea.

De hecho, Marruecos está solo por debajo de los grandes gigantes comerciales. En el caso de Estados Unidos la mejora se va al 86% y en el de China al 79%.

Y esto nos lleva a la segunda inexactitud de Cuerpo: Marruecos está muy lejos de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial fuera de la UE. Y eso que la guerra comercial de Trump ha desplomado los intercambios.

Al cerrar 2025 las exportaciones de España a Estados Unidos cayeron un 8%, mientras que las importaciones subieron un 7% disparando el déficit comercial hasta los 13.458 millones a favor de Washington.

EEUU vs Marruecos

Pese a ello, el peso de EEUU es mucho mayor que el de Marruecos en el comercio exterior español. Si bien es cierto que las exportaciones parecen estar cerca, de 12.000 a 16.000 millones, la diferencia en importaciones es definitiva.

Es aquí donde las compras a Washington se disparan hasta los 30.147 millones, por los 10.000 de Rabat. En total, 49.890 millones de EEUU por los 22.757 millones de Marruecos.

Los principales productos que España exporta a Rabat son combustibles y productos energéticos (petróleo refinado y gas), componentes y piezas de automoción, materiales para el sector textil y bienes de equipo y productos químicos.

Por otro lado, las principales importaciones desde Rabat incluyen fundamentalmente frutas, hortalizas y productos agrícolas, dentro de los que destacan tomates, frutos rojos, pepinos y sandías.

Importaciones de Marruecos

De hecho, Marruecos se consolidó en el primer semestre de 2026 como el principal proveedor extracomunitario de frutas y verduras de España, superando los 950 millones de euros en ese periodo.

También importamos componentes eléctricos y automoción, ropa terminada, particularmente trajes y prendas de vestir de mujer de grandes cadenas de moda y productos de pesca.