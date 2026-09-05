Las CCAA del PP llevarán la nueva financiación autonómica al Constitucional si supera la votación del Congreso

El Gobierno defiende que el nuevo sistema es común para todas las regiones y busca corregir desigualdades, incluyendo nuevos fondos y reformas para equilibrar la financiación entre territorios.

El modelo es criticado por beneficiar especialmente a Cataluña, otorgándole recursos adicionales muy por encima de la media, lo que podría aumentar la brecha de financiación entre comunidades.

Sólo Cataluña y Canarias han apoyado la propuesta del Ministerio de Hacienda; el resto de comunidades, tanto del PP como del PSOE, la han rechazado por considerarla injusta y desigual.

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP amenazan con recurrir al Constitucional si el nuevo modelo de financiación autonómica se aprueba en el Congreso.

El nuevo modelo de financiación autonómica ya ha superado una de sus primeras fases. El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha dado luz verde a la propuesta del Ministerio de Hacienda, pero prácticamente sin apoyos. Sólo dos autonomías han validado el texto de Hacienda. El resto la rechazan e incluso piden que se retire por completo.

Como es de esperar, la postura más radical procede de las regiones del Partido Popular (PP). Fuentes de estos gobiernos indican que tratarán de detener este modelo (que, bajo su punto de vista, privilegia al independentismo catalán) incluso si el Congreso de los Diputados lo aprueba cuando toque.

De hecho, estas fuentes indican que, si prospera, llevarán la nueva financiación autonómica a los tribunales, concretamente al Constitucional.

¿Con qué argumento? Desde los gobiernos autonómicos populares no lo explicitan. Muchas cosas pueden cambiar durante la tramitación del nuevo modelo de financiación autonómica.

Sin embargo, apuntan a que el nuevo sistema de financiación autonómica promociona la ordinalidad sobre la igualdad. Y este podría ser su argumento.

De hecho, este fue uno de los principales razonamientos esgrimidos por los consejeros del PP durante la cita autonómica.

EL ESPAÑOL-Invertia ha tenido acceso al discurso de Carolina España, la consejera de Hacienda de Andalucía, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y en él critica que el modelo de Hacienda es "injusto" y va "en contra del principio de igualdad".

La política andaluza denunciaba que "se ha diseñado a espaldas de los territorios" y que "beneficia a una sola comunidad no al conjunto".

España se refiere a Cataluña, que sería "el único ganador neto en detrimento del resto de las comunidades autónomas" De hecho, recibiría recursos adicionales "muy por encima de la media" y "se está favoreciendo la brecha de financiación entre la media de las autonomías y Cataluña".

Además, cargó sobre varias de las novedades de la nueva financiación. "No existe justificación técnica ni jurídica que avale, ni el fondo climático, ni el mecanismo del IVA de las pymes".

Unas medidas millonarias que irían a parar a las arcas de la Generalitat de Cataluña. Según España, "sólo hay interés por beneficiar a una parte del territorio y, por tanto, a los españoles que allí residen".

En cualquier caso, más allá del posible recurso judicial, ninguna región del Partido Popular ni del PSOE (Asturias y Castilla-La Mancha también votaron contra el modelo) ha indicado que vaya a rechazar la nueva financiación y a quedarse en el modelo antiguo, que es la alternativa que ofrece el Gobierno. Todas prefieren esperar a ver qué ocurre en el Congreso.

Tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera y ante los periodistas, el ministro de Hacienda, Arcadi España, se defendió de las acusaciones. A las que hay que sumar las de Castilla-La Mancha, cuyo consejero de Hacienda argumentó que es un "modelo de Cataluña pensado para Cataluña".

"El modelo acordado hoy es un modelo común para todas las comunidades y ciudades autónomas", afirmaba el titular de Hacienda.

"No es un modelo especial, ni a la carta. Es una síntesis razonable de las peculiaridades de cada uno de los territorios de nuestro país", añadía.

De hecho, España informaba de que el Gobierno trabajará para que el nuevo modelo de financiación esté en vigor el 1 de enero de 2027.

El ministro afirmaba que el nuevo modelo parte de la capacidad tributaria de las comunidades para avanzar en una mayor autonomía, seguida de una nivelación horizontal y una nivelación vertical, que incorpora la aportación del Estado al conjunto del sistema.

Esta última supone casi 21.000 millones de euros adicionales, una aportación que España ha calificado de "esfuerzo sin precedentes" y de "renuncia sin precedentes" a capacidad de gasto del Gobierno central en beneficio de las comunidades autónomas y del Estado del bienestar.

De hecho, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) avisa de que el aumento de capacidad de gasto de las autonomías tiene que compensarse en la Administración central

Estos tres elementos representan más del 98% de los recursos que se distribuyen. Un 1,4% restante corresponde al mecanismo de IVA-Pymes y al Fondo Climático, ambos ya citados y voluntarios, mientras que el modelo incorpora también el mantenimiento del statu quo para garantizar que ninguna comunidad pierda recursos respecto al sistema actual.

El ministro señalaba que el modelo permitirá corregir las diferencias de financiación entre territorios, que actualmente alcanzan los 1.500 euros por habitante entre la comunidad mejor y peor financiada, y hacerlo de forma "más equitativa", "más igualitaria", "más solidaria" y "más transparente".

Más cambios

Asimismo, ha explicado que habrá un Fondo de Dinamismo, destinado a equiparar a la media autonómica a las comunidades que estén por debajo de ella.

Por otro lado, en el cónclave de este viernes se pactaron algunas novedades.

Se reformularán los Fondos de Compensación Interterritorial. Con ello, se prevé establecer un nuevo fondo (de cuantía no concretada) con el objetivo de favorecer el dinamismo de las comunidades autónomas cuyos recursos por habitante ajustado se sitúen por debajo de la media.

Aspectos como la despoblación, las externalidades del turismo masivo, los riesgos derivados de la masa forestal o la ubicación extra peninsular se tendrán en cuenta a la hora de fijar los criterios de reparto de estos recursos adicionales.

Tramitación

Este fondo se creará en una norma aparte del proyecto de ley que contenga la nueva financiación autonómica. Seguramente como enmienda en una de las normas que ahora se están tramitando en el Congreso.

Otro de los compromisos adquiridos es el de reformar la Ley de Incentivos Regionales. La actual norma, de 1985, será modificada para que las CCAA aumenten sus recursos por este concepto y se corrijan los desequilibrios interterritoriales.

Cabe recordar, que a partir de ahora, se tiene que formular el texto legal de la nueva financiación, que debe ser aprobado por el Consejo de Ministros para que inicie su camino en el Congreso. Un recorrido que está lleno de interrogantes.

El Gobierno no cuenta con el apoyo de sus socios para sacar adelante la nueva financiación autonómica. Máxime porque Junts -pese a que le da a Cataluña 4.800 millones adicionales al año- exige mucho más y reclama que la región tenga una figura similar al cupo vasco.