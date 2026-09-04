Las CCAA del PP y del PSOE ven "aberrante" el nuevo modelo de financiación a su llegada a la cumbre con Hacienda

La ausencia de Madrid en la cumbre no ha sido abordada por la mayoría, aunque Andalucía ha mostrado respeto por la decisión y mantiene un rechazo firme al sistema.

Todas las regiones, excepto Cataluña y Canarias, votan en contra del nuevo modelo, aunque este saldrá adelante gracias a los votos de calidad de los órganos del Estado.

Representantes de Castilla-La Mancha, Extremadura y Asturias critican que el modelo favorece a Cataluña y perjudica a otras regiones, sin tener en cuenta sus aportaciones.

Las comunidades autónomas del PP y del PSOE califican de "aberrante" e "insolidario" el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por Hacienda.

El nuevo modelo de financiación autonómica va a ser rechazado por las comunidades autónomas reunidas en el Consejo de Política Fiscal de este viernes. A su llegada a la cita en Madrid, responsables regionales han cargado contra el nuevo modelo al que han descrito como "aberrante" e "insolidario".

"Desde el principio hemos manifestado nuestra oposición frontal al modelo del Ministerio de Hacienda", ha manifestado Juan Alfonso Ruiz, consejero de Castilla-La Mancha. "Vamos a pedir que se retire del orden del día".

Además, ha denunciado que se prima la ordinalidad, dejando a un lado la solidaridad, y que, en estos términos, "es un modelo de Cataluña pensado para Cataluña y que tiene privilegios para esta comunidad autónoma". Y que "perjudica" a Castilla-La Mancha, claro.

De manera parecida se expresa Elena Manzano, titular de Hacienda de Extremadura. "Extremadura congelada, Cataluña inflada. Extremadura condenada a la nada más absoluta. Es aberrante", ha descrito.

De hecho, estos consejeros, y Guillermo Peláez (de Asturias) protestaron porque Hacienda se ha negado a incluir ninguna de sus aportaciones al modelo que se debate.

Por otro lado, sobre la ausencia de Madrid en la cita, las regiones del PP han eludido abordar esta situación.

Sólo Carolina España, titular de Hacienda de Andalucía, ha abordado esta cuestión. "Respetamos la postura de la Comunidad de Madrid", ha indicado. "Siempre existe libertad en las comunidades autónomas a la hora de tomar ese tipo de decisiones". Y ha añadido que "el fondo es el mismo, es un no alto y claro a este sistema de financiación injusto".

Así las cosas, se confirman los pronósticos. Todas las regiones, excepto Cataluña y Canarias, votan en contra del nuevo modelo de financiación.

Sin embargo, debido a los votos de calidad de los órganos del Estado, saldrá adelante con total seguridad. A partir de ahí, será aprobado por el Consejo de Ministros para poder iniciar su camino en el Congreso, que está lleno de interrogantes.