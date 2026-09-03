Madrid no acudirá a la cumbre de Hacienda sobre la nueva financiación y pide a las CCAA del PP que se sumen al boicot

El modelo de financiación propuesto solo cuenta con el apoyo de Cataluña y Canarias, mientras que el resto de comunidades, incluso las socialistas, lo rechazan.

Varias comunidades gobernadas por el PP, como Baleares, Galicia y Castilla y León, sí han confirmado su asistencia a la reunión.

Madrid critica que el nuevo sistema de financiación ha sido pactado bilateralmente entre el Gobierno central y Cataluña, sin contar con el resto de comunidades.

La Comunidad de Madrid no asistirá al Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre la nueva financiación autonómica y pide a otras CCAA del PP que se sumen al boicot.

Este viernes se celebra un Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que el Ministerio de Hacienda y autonomías discutirán y votarán el nuevo modelo de financiación que propone el Gobierno. Pero lo hará con una notable ausencia, como mínimo. Fuentes de la Comunidad de Madrid confirman que no asistirá a la cita. Y piden al resto de los territorios populares que tampoco lo hagan.

Así lo indican fuentes de la región, que critican que el principal objetivo de la cita es "aprobar la reforma del sistema de financiación autonómica que han pactado de manera bilateral y de espaldas al resto de comunidades autónomas el Gobierno de Pedro Sánchez y el Gobierno de Cataluña".

"Se trata de un sistema de financiación que rompe con la igualdad de todos los españoles", añaden desde el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. "Persigue blanquear la deuda generada por la gestión corrupta de los gobiernos independentistas y que ha seguido e intensificado el presidente socialista actual, Salvador Illa".

De hecho, Madrid ya ha trasladado esta decisión a la dirección nacional del Partido Popular y el resto de consejeros de Economía y Hacienda del PP.

¿El objetivo? Que ninguna región popular acuda a la cumbre entre el Ministerio y las autonomías.

"La única manera de que este acuerdo no pueda materializarse en el Consejo es que no haya quorum en la reunión", aseguran estas fuentes.

"La ausencia de todas las autonomías gobernadas por el PP supondría la paralización de esta ruptura de la igualdad de todos los españoles y del blanqueamiento de la corrupción económica y política de los gestores de la Generalidad de Cataluña en las últimas décadas", continúan.

CCAA

Salvo sorpresa tras el anuncio de Madrid, varias consejerías de Hacienda del PP han confirmado que sí asistirán a la cita. Se trata de Baleares, Galicia, Aragón, Castilla y León, Cantabria y La Rioja.

Fuentes del Ministerio de Hacienda lamentan el anuncio de Madrid y consideran "irresponsable el llamamiento a boicotear la reunión. Todas las comunidades de régimen común ya habían confirmado su asistencia".

De hecho, la reunión preparatoria se ha celebrado este jueves en Madrid y "ha transcurrido en un clima de normalidad y ninguna comunidad autónoma ha trasladado su intención de no acudir al Consejo de Política Fiscal y Financiera".

"El gamberrismo institucional no impedirá que el Gobierno siga con la mano tendida" para diseñar el nuevo modelo. Con todo, desde el departamento recuerdan que reforma de la financiación todavía se tiene que debatir y votar en el Congreso de los Diputados.

Cabe recordar que, en esta cita, el nuevo modelo de financiación diseñado por el Ministerio de Hacienda solo cuenta con el apoyo de Cataluña y Canarias, como ya ha contado este periódico. Ni siquiera las regiones con gobiernos socialistas lo respaldan.