España sigue sin repartir 20.000 millones de fondos 'Next Generation' a falta del último dato oficial de agosto

Empresarios y expertos critican la gestión, señalando que la burocracia y la falta de adaptación a las necesidades empresariales han impedido aprovechar el potencial transformador de los fondos.

Existe el riesgo de que España tenga que renunciar a al menos 10.000 millones de euros por no poder adjudicar los fondos a tiempo o por la devolución de ayudas no ejecutadas.

Todavía quedan por repartir al menos 20.000 millones de los fondos Next Generation, que deben asignarse antes del 31 de agosto para evitar su devolución a la UE.

España ha adjudicado 72.018 millones de euros en ayudas Next Generation hasta el 31 de julio, a los que se suman 10.000 millones en préstamos.

España ha resuelto ayudas por valor de 72.018 millones de euros de fondos europeos Next Generation hasta el 31 de julio, según refleja la última actualización de la herramienta Elisa.

Esta plataforma del Ministerio de Economía unifica la información de todos los portales de contratación de la Administración General del Estado (AGE) por lo que sus datos son la única referencia oficial de la ejecución de los NextGen.

Con todo, a esta cifra hay que sumar préstamos equivalentes a otros 10.000 millones que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dice que se han adjudicado a través de diferentes herramientas y fondos de crédito del Estado.

De esta manera, todavía falta por adjudicar al menos 20.000 millones de euros de los 102.000 que debe recibir España de Bruselas mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El problema es que solo queda conocer la actualización del mes de agosto, el último para cumplir con los plazos de ejecución y de cumplimiento de hitos y compromisos impuestos por la Comisión Europea.

Las reglas de los fondos NextGen establecidas por Bruselas indican que todo el dinero que no se adjudique hasta el 31 de agosto deberá ser devuelto a la Unión Europea (UE).

Este diario ya publicó esta semana que -pese a que las cifras oficiales no se conocerán hasta finales de año- existe el riesgo de que España tenga que renunciar a -al menos- 10.000 millones.

Una cifra que incluye las adjudicaciones que se quedarán pendientes sumadas a los fondos que muchos beneficiarios están devolviendo por no tener posibilidad de emprender los proyectos comprometidos.

Por otro lado, los 72.018 millones de euros adjudicados por la AGE corresponden exclusivamente a ayudas no reembolsables. Es decir, se computan en la partida de 83.000 millones que incluían los NextGen para subvenciones.

Los otros 80.000 millones en créditos que se adjudicaron en 2021 se redujeron a 20.000 cuando España renunció a 60.000 millones al considerar que podía conseguir este dinero en el mercado con mejores condiciones.

De este montante, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha indicado que hay al menos 10.000 millones que ya han sido adjudicados a través de diferentes herramientas de crédito como Sepides o el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Los otros 10.000 serán incorporados a España Crece, herramienta que también gestionará el ICO y que estará centrada en inversiones 'verdes' y en la construcción de vivienda.

En este caso, el Gobierno ha reconocido públicamente que España Crece nace para "dar continuidad" al Plan de Transformación y Recuperación, aunque en realidad se ha creado para no tener que devolver este montante a la Comisión Europea.

Estamos ante un ejemplo más de la carrera contra reloj que lleva más de un año emprendiendo el Gobierno para intentar minimizar la pérdida y la lentitud en la ejecución de estos fondos Next Generation.

Primero, renunciaron a 60.000 millones en créditos lo que significó -entre otras cosas- que se redujera considerablemente la dotación original para los Proyectos Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte).

La adenda de 2023 -la primera que distribuyó los créditos de los NextGen- estableció una dotación original de 42.000 millones para estos programas, una cifra que finalmente se redujo a los 24.200.

Estamos hablando de programas que al comienzo del Plan de Recuperación se presentaron como la gran herramienta transformadora de la economía y el nexo entre la empresa privada y la inversión pública.

Pero no fue la única adaptación al plan. Desde hace un año, el Gobierno ha comenzado a trasladar una serie de fondos a herramientas estatales para salvar el límite del 31 de agosto.

La Comisión Europea toleró que se adjudicaran estos montantes a fondos como el ICO, pese a que no llegarán al destinatario final antes de la fecha establecida.

Pese a todo ello, sigue latente el riesgo de perder como mínimo 10.000 millones. Las ayudas no reembolsables deben adjudicarse al destinatario final y no a entidades intermediarias como los créditos.

En cualquier caso, el problema de ejecución solo es la punta del iceberg de una gestión con más luces que sombras marcada por la excesiva burocracia y por la incapacidad del Gobierno de poner sobre la mesa programas adaptados a las necesidades de las empresas.

A ello se han sumado limitaciones en el sector público para gestionar las convocatorias y poco espacio para la iniciativa privada, que llevan cinco años lastrando la ejecución.

Es así como, no solo se ha ejecutado poco (a falta de un mes computado apenas 80.000 de los 160.000 millones prometidos han llegado a su destinatario final) sino que tampoco se ha hecho bien.

Indicadores de inversión

Los indicadores de formación bruta de capital, inversión pública en I+D o la convergencia de la productividad con la Unión Europea reflejan que se ha desperdiciado la oportunidad de transformar el tejido empresarial español.

Es así como empresarios, economistas y expertos coinciden en señalar que no se ha aprovechado la verdadera oportunidad transformadora que presentaban estos fondos Next Generation.