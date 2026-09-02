Sólo Cataluña y Canarias apoyan la nueva financiación autonómica de Sánchez: el resto de las CCAA la rechazan

El nuevo modelo ha sido cuestionado por expertos por reducir el peso de sanidad y educación en el reparto de fondos.

Asturias y Castilla-La Mancha critican que el modelo es injusto y no garantiza la igualdad entre regiones.

La mayoría de comunidades autónomas, incluidas varias gobernadas por el PSOE, rechazan la propuesta y votarán en contra.

Solo Cataluña y Canarias apoyan el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de Sánchez.

Se acabó el verano. Y eso significa que el foco vuelve a ponerse sobre el modelo de financiación autonómica que ha diseñado el Gobierno.

Este viernes, el Ministerio de Hacienda se reúne con las regiones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar un modelo que sólo tiene el apoyo de Cataluña y Canarias.

La cita se iba a celebrar a finales de julio. Pero las regiones del Partido Popular demandaron que se pospusiera para poder analizar, detenidamente, los detalles de la propuesta que el Gobierno les había mandado sólo un par de semanas antes. Y que se les enviara más información, claro.

Desde entonces muy poco, o nada, ha cambiado. La amplia mayoría de las regiones, incluidas las del PSOE, rechazan la propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Y votarán en su contra en el encuentro del viernes.

Se trata de unas impresiones que han sido comprobadas por este periódico y que están confirmadas también por fuentes de Castilla-La Mancha y Asturias, que cuentan con gobiernos socialistas.

Guillermo Peláez, consejero de Hacienda asturiano, confirmó la semana pasada su no al plan del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"La propuesta que traslada el Ministerio no cumple con los requisitos que nosotros defendemos. Es un modelo injusto con Asturias, con las comunidades del noroeste", asegura Peláez.

Por su parte, este mismo martes, Juan Alfonso Ruiz Molina, homólogo de Peláez en Castilla-La Mancha, reiteró su "oposición frontal" al modelo de financiación de Hacienda.

En su caso la oposición parte de que el modelo no garantiza el principio de igualdad tanto como el de ordinalidad. Es decir, que "quien más impuestos paga tiene derecho a mejores servicios públicos", objetaba Ruiz Molina.

Además, está el detalle (no menor) de que es un modelo que "ha pecado" en las formas, al haberse negociado con ERC.

Por otro lado, la postura de las comunidades del Partido Popular ya es conocida y pública. Andalucía, por citar una, insiste en su negativa a la nueva financiación.

De hecho, demanda más información. "No conocemos las tripas del nuevo modelo. Y por lo que vemos Andalucía sigue agraviada respecto a la media y respecto a Cataluña. Se va a romper la igualdad entre españoles", afirman fuentes de la Consejería de Hacienda que dirige Carolina España.

Así las cosas, sólo están confirmados los apoyos de dos regiones: Cataluña y Canarias.

En el caso de la Generalitat estaba claro el sí. Contó desde el principio con su apoyo, sobre todo porque el modelo de Hacienda culmina algunas de las aspiraciones del nacionalismo catalán, como una mayor autonomía fiscal.

El caso de Canarias es diferente. Hasta julio, el archipiélago se oponía a la nueva financiación. Sin embargo, tras una reunión de Fernando Clavijo, presidente del Ejecutivo autonómico, con Arcadi España, ministro de Hacienda, la cosa cambió.

Ahora Canarias apoya la nueva financiación autonómica. Desde el Ejecutivo autonómico consideran que aporta "mejoras significativas".

Sin embargo, antes, el Estado se ha tenido que comprometer a aprobar el conocido como decreto Canarias, que recoge varias transferencias e incentivos fiscales para el archipiélago, este mismo septiembre.

Pero esto ha tenido un precio para la política insular. El Gobierno de Canarias es fruto de la alianza pactada por Coalición Canaria y PP, con la presidencia en manos de los nacionalistas canarios.

El PP canario niega tensiones, alguna hay. De hecho, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del viernes no acudirá la consejera de Hacienda, Matilde Asián (de los populares), sino la de Presidencia, Nieves Lady Barreto.

Pese a que hay sólo dos votos a favor, con casi total seguridad el nuevo modelo de financiación será aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En este caso, la clave está el voto de calidad con el que cuentan las Administraciones del Estado.

Por ello, el consejero castellanomanchego pedía esta semana que el Estado se abstuviera en la votación, para que sea "el reflejo del sentir común de las comunidades autónomas".

En cualquier caso, cuando se arme el correspondiente proyecto de ley, el Gobierno tendrá que someterlo a las Cortes. Y ahí, con total seguridad, sufrirá nuevos cambios.

Cabe recordar que el nuevo modelo de financiación ya ha sido puesto en duda por los expertos. Por ejemplo, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) carga contra que se infravalore el gasto en sanidad y educación (más del 70% del gasto de las regiones) en el reparto de fondos.

Lo que no está claro es cuándo se llevará el nuevo modelo de financiación autonómica al Congreso. A este paso, se tendrá que tramitar de forma paralela a la condonación de deuda de las regiones (que no se ha empezado siquiera a discutir) y los Presupuestos Generales del Estado de 2027.

Si es que el Ejecutivo de Sánchez mantiene su compromiso de llevarlos al Congreso, claro.