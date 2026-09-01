España deberá renunciar al menos a 10.000 millones de fondos 'Next Generation' por no repartirlos a tiempo

Además, hay riesgo de perder otros 1.000 millones por incumplimiento de reformas prometidas, como la reducción de la temporalidad en empleo público y la eliminación de subvenciones al diésel.

La gestión de los fondos ha estado marcada por burocracia, programas poco adaptados y retrasos en la adjudicación, afectando la ejecución y cumplimiento de los compromisos.

El dinero no asignado antes del 31 de agosto debe ser devuelto a la Comisión Europea, lo que supone una pérdida del 1,3% del gasto público anual español.

España dejará sin ejecutar al menos 10.000 millones de euros de los fondos Next Generation por no repartirlos a tiempo.

España llega al final del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con al menos 10.000 millones de fondos Next Generation sin ejecutar y el riesgo de perder otros 1.000 por no cumplir con las reformas prometidas.

Este lunes 31 de agosto expiró el plazo impuesto por la Comisión Europea para cumplir con los hitos y compromisos para acceder a estos fondos y entregar los 100.000 asignados en el plan concedido para reconstruir la economía comunitaria tras la pandemia.

Por ello, economistas expertos en fondos UE consultados por este diario y fuentes cercanas al Ejecutivo advierten a este diario que -entre dinero no ejecutado en ayudas y devoluciones- se quedará sin repartir como mínimo una décima parte del total comprometido.

Las normas de los Next Generation indican que todo el dinero no repartido antes del 31 de agosto debe ser devuelto a la Comisión Europea por lo que España deberá renunciar a este montante.

Formalmente España debe recibir todavía 26.000 millones de NextGen antes de fin de año por lo que todavía no está claro cómo se articulará esta renuncia a los fondos no ejecutados.

La cifra oficial de este montante sin ejecutar -más las devoluciones- no se conocerá totalmente hasta fin de año por lo el ajuste final de dinero que recibirá España no estará claro hasta entonces.

Con todo, si se cumplen estas estimaciones estaríamos hablando de la pérdida de 10.000, el 1,3% del gasto público total de España (que ronda los 764.000 millones) o cerca del 2,9 % del Presupuesto de la Administración Central.

Es además el presupuesto conjunto anual de los ministerios de Trabajo, Cultura, Derechos Sociales, Sanidad y Juventud, a cuatro años del sistema estatal de becas o más de los 8.200 millones destinados a Ciencia y Universidades.

A estos 10.000 millones en ayudas hay que sumar otros 60.000 millones en créditos a los que el Gobierno español ya renunció a finales del año pasado por considerar que podía obtener mejores condiciones de financiación en el mercado.

El Plan de Recuperación original, aprobado en 2021, incluía 83.000 millones en ayudas y otros 80.000 en créditos, los que se quedaron en 20.000 tras la renuncia de 2025.

Esto supone que en términos prácticos únicamente se gastarán 90.000 de los 163.000 millones que deberíamos haber recibido, solo el 55% del total. Ello por los problemas en el reparto y la incapacidad del Estado para cumplir sus compromisos y adjudicar el dinero.

Los problemas para ejecutar los fondos europeos Next Generation han sido constantes desde el lanzamiento del Plan de Recuperación en 2021.

Excesiva burocracia, programas no adaptados a las necesidades de las empresas, limitaciones en el sector público para gestionar las convocatorias y poco espacio para la iniciativa privada llevan cinco años lastrando la ejecución.

El último dato disponible en la plataforma Elisa del Ministerio de Economía indica que solo en adjudicaciones de ayudas se repartieron 70.391 millones hasta el 30 de junio.

Quedan, por tanto, julio y agosto sin computar de forma oficial, pero los expertos consultados estiman que el ritmo de reparto no será superior a los 1.500 millones por mes, como ha venido siendo habitual en lo que va de año.

A ello hay que descontar las devoluciones de ayudas de los destinatarios finales cuyo montante final probablemente no se conozca oficialmente.

Se trata de empresas que no han logrado cumplir con los plazos de los proyectos asignados por la lentitud en el reparto del dinero adjudicado y han decidido devolver el montante, sin tiempo para volver a realizar nuevas convocatorias.

Es así como los 10.000 millones que como mínimo se quedarán sin ejecutar corresponden exclusivamente a los 83.000 millones de ayudas consignadas.

Los otros 20.000 millones de créditos se han consignado a organismos intermedios de la administración como el Instituto de Crédito Oficial (ICO) o empresas públicas como Sepides que actuarán como avales y responsables ante Bruselas.

Créditos de los 'NextGen'

Esta estrategia del Gobierno -tolerada por la Comisión Europea- ha permitido salvar las limitaciones temporales del 31 de agosto ya que el dinero se considera ejecutado incluso si no ha llegado a su destinatario final.

El mejor ejemplo es la creación de España Crece, herramienta anunciada en febrero y que incluirá 13.000 millones de estos créditos de estos Next Generation.

Su objetivo es repartir esta financiación de los NextGen en los próximos años en inversiones verdes aunque todo el dinero no se invierta de manera inmediata.

Aunque la ejecución no es el único problema que debe enfrentar el Gobierno. Las fuentes consultadas también advierten que está en riesgo la entrega de 1.000 millones por no cumplir con determinados compromisos.

Hitos y compromisos

Este diario advirtió este lunes que España ya había perdido 197 millones en ayudas 'NextGen' al negarse a quitar la subvención del diésel para que no suba más la inflación.

Pero no es el único hito que podría incumplirse. También están en riesgo los más de 626 millones de euros por reducir la temporalidad en el empleo público. Y otros 200 millones por otros programas.

El Gobierno asume que no cumplirá algunos hitos, por lo que negocia con Bruselas flexibilizar las condiciones. El problema es que, hasta ahora, la Comisión ha sido inflexible, como demostró precisamente con la retirada de los fondos del diésel.

En el sector empresarial sorprende que este dinero se pierda, pese a que ya se han realizado nueve adendas que, sucesivamente, desde 2023, vienen rebajando los compromisos para acceder a los fondos. Y ello, pese a no cumplir.

Un buen ejemplo es la rehabilitación de viviendas. En 2021 el Gobierno se comprometió con la Comisión Europea a alcanzar la eficiencia energética de 576.000 hogares, luego el compromiso se sustituyó por 360.000 y ahora ya va por 72.300 certificados.