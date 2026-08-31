España pierde 197M en ayudas 'NextGen' al negarse a quitar la subvención del diésel para que no suba más el IPC

El rechazo a subir los impuestos al diésel responde al temor de un mayor impacto en la inflación y en las clases medias, especialmente en un contexto de altos precios del combustible.

Esta es la primera vez que España pierde oficialmente fondos europeos por no cumplir con un hito del Plan de Recuperación.

Bruselas ha rechazado todas las alternativas propuestas por el Gobierno para sustituir el compromiso de elevar los impuestos al diésel.

España pierde 197 millones de euros en ayudas 'NextGen' por no igualar la fiscalidad del diésel con la gasolina, como exigía la Comisión Europea.

Este lunes termina el plazo para que el Gobierno cumpla o negocie con Bruselas los hitos y objetivos recogidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por los que está recibiendo 84.000 millones de euros en ayudas directas europeas. Sin embargo, ya hay una parte de estos fondos que España no va a recibir por no cumplir sus promesas.

Se trata de la subida de los impuestos al diésel. España se había comprometido con la Comisión Europea a igualar la fiscalidad del gasóleo con la gasolina. Pero no lo ha hecho. Y esto tiene un coste para las arcas públicas.

Fuentes de Bruselas confirman que la Comisión considera no cumplido este hito. Y por ello España pierde unos 197 millones de euros en ayudas Next Gen.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL- Invertia, el Gobierno había ofrecido a Bruselas varias alternativas para sustituir este hito. Unas negociaciones intensas en las que, en esta ocasión, el protagonismo lo ha llevado el Ministerio de Hacienda.

Pero Bruselas se ha mostrado inflexible. Sólo ha permitido rebajar parte de las pérdidas (originalmente, por este hito España percibía 450 millones de euros) por la mejora recaudatoria por impuestos de los últimos años.

Pero, respecto al diesel, ninguna de las ofertas ofrecidas por el Ministerio de Hacienda ha servido para convencer a la Comisión.

Este documento recoge la decisión del Ejecutivo de Ursula Von der Leyen. Y fuentes del mismo afirman que no se puede dar marcha atrás. "La cantidad de 197 millones de euros ya no se puede recuperar", apostillan.

Por ahora, se trata de la primera ayuda Next Gen que el Gobierno de España pierde oficialmente por no cumplir un hito. Hasta ahora, esta situación se había esquivado negociando con Bruselas y adaptando las metas de cada hito, haciéndolo más alcanzable.

Sin embargo, la Comisión no ha cedido un ápice en los cambios fiscales del diésel.

En el fondo, llueve sobre mojado. Desde antes de la creación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Bruselas había reclamado a España que eleve la fiscalidad del diesel y la iguale con la gasolina, como parte de las políticas de fiscalidad verde.

Pero cada vez que el Ministerio de Hacienda (sobre todo cuando ha estado en manos de María Jesús Montero) ha llevado la iniciativa al Congreso de los Diputados se ha tropezado con su rechazo. Y con numerosas críticas ante una medida que se considera que grava a las clases medias españolas.

Además, no parecía este verano el más propicio para aplicar, a las bravas y con un real decreto-ley (como ha sucedido con la ley de lobis), una subida de los impuestos del diésel. Sobre todo teniendo en cuenta que el coste de este combustible se ha disparado.

En cualquier caso, el Gobierno ha seguido negociando con Bruselas otros hitos que corren el riesgo de no cumplirse y, por tanto, de no pagarse.

Por ejemplo, muchos foros dan por perdidos los más de 626 millones de euros por no cumplir el hito de reducir la temporalidad en el empleo público. El Gobierno y Bruselas han discutido al respecto (sobre todo por las sentencias que se han venido produciendo al respecto por el camino), pero no han llegado a ningún acuerdo que haya salido a la luz pública.

Por otro lado, hay tres hitos asociados al sexto desembolso que el Gobierno se ha comprometido a reformular mediante "una adenda técnica, con el objetivo de dotarlos de mayor claridad de cara a su incorporación en la solicitud del séptimo y último desembolso", indican desde el Ministerio de Economía.

Se trata de los hitos relacionados con las inversiones en teleasistencia, la formación profesional bilingüe y los proyectos para grupos vulnerables, emprendedores o microempresas, que suman unos 537 millones de euros.

A día de hoy, España ha recibido 78.000 millones de euros de fondos europeos, al haber cumplido 338 hitos y objetivos del Plan de Recuperación, lo que refleja el compromiso con las reformas y la ejecución eficaz de las inversiones realizadas en el país. Este importe representa el 76,5% del total de los fondos asignados a España en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.