Los empresarios de Ceuta, hartos de la lentitud del Gobierno a la hora de poner en marcha las ayudas

Critican la falta de un plan concreto y la ausencia de medidas detalladas por parte de los representantes del Gobierno en sus visitas a la ciudad.

Los empresarios reclaman ERTE simplificados, exención temporal de cotizaciones y más incentivos para mantener el empleo y facilitar ayudas a autónomos.

En el primer mes desde la crisis, la ciudad ha perdido cerca de 30 millones de euros debido a cierres, caída del turismo y cancelación de fiestas.

Los empresarios de Ceuta expresan su frustración por la lentitud del Gobierno en poner en marcha ayudas económicas tras la invasión.

"Hago cien euros de caja diarios, con eso no tengo ni para pagar los gastos de apertura del local". Así se expresaba un hostelero ceutí esta pasada semana durante un encuentro con los líderes patronales de la ciudad autónoma.

"Si seguimos así, me voy a ver obligado a cerrar. Al menos estoy al día con los proveedores, porque si no me busco la ruina", continuaba relatando.

Es la situación en la que se encuentran sumidos los empresarios de la ciudad cuando acaba de cumplirse un mes de la invasión. De ahí que empiecen a estar "hastiados por la lentitud del Gobierno a la hora de poner en marcha ayudas económicas".

Lamentan que el Ejecutivo no haya puesto encima de la mesa un plan concreto de actuación, y que el vicepresidente Carlos Cuerpo se presentara allí hace ahora una semana sin nada concreto que ofrecerles.

Consideran que el anuncio de que se ampliará el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta y las medidas urgentes para empresas, autónomos y trabajadores son un brindis al sol ya que no se han concretado en nada.

"La sensación de angustia es cada vez mayor", explican fuentes de la patronal, que ven con impotencia cómo el Gobierno no termina de lanzar un paquete de ayudas que amortigüe el impacto sufrido tras la invasión de la ciudad.

Los datos de la Cámara de Ceuta estiman que en este primer mes se han perdido en la ciudad cerca de 30 millones de euros. En concreto, 27,76 millones.

Una estimación que se actualizará en los próximos días ahora que acaba el primer mes de invasión. Pero desde la Cámara calculan que 7,07 millones proceden de los cierres y la reducción de la actividad; otros 10,43 millones de la caída del turismo y las reservas, y otros 10,25 de la cancelación de las fiestas patronales.

Ahora bien, el impacto será mucho mayor pues el Gobierno ya ha estimado que la normalidad no volverá a Ceuta -al menos- hasta dentro de cinco o seis meses.

Cuerpo no es el único ministro al que miran los empresarios. También se preguntan dónde está Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, que no ha aparecido por la ciudad y en cuya mano están buena parte de las medidas relacionadas con el empleo.

Los empresarios ya han reclamado ERTE simplificados y rápidos para negocios cerrados o con una caída importante de ventas, clientes o reservas. Que el Estado asuma temporalmente el 100% de las cotizaciones empresariales de los trabajadores incluidos en esos expedientes.

También piden incentivos para las empresas que mantengan sus plantillas pese a la reducción de actividad. Acceso simplificado de los autónomos a ayudas y prestaciones y recuperar una bonificación estructural del 75% de las cotizaciones empresariales en Ceuta y extenderla a más sectores.