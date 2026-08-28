La inflación se dispara un 4,3% en agosto por los combustibles, su mayor aumento desde febrero de 2023

La inflación subyacente baja una décima hasta el 2,9%, aunque suele reflejar el impacto de los combustibles con retraso.

En septiembre, la bonificación al diésel subirá a 20 céntimos por litro, mientras que la de la gasolina bajará a 5 céntimos.

El alza de precios se debe al incremento de los combustibles, a pesar de los descuentos del Gobierno, y también a que los alimentos y bebidas no alcohólicas bajan menos que el año anterior.

La inflación en agosto sube un 4,3%, el mayor aumento desde febrero de 2023, impulsada principalmente por el encarecimiento de los combustibles.

Los precios mantienen el 'rally' de subidas que han emprendido por la guerra en Irán, lo que provoca un aumento del precio de los combustibles. Según el dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación se ha disparado en agosto un 4,3%.

Si el INE confirma el dato, estaríamos hablando de un avance de siete décimas respecto al mes anterior.

Se trata del mayor incremento de precios desde febrero de 2023. Y del peor agosto para el poder adquisitivo de los españoles desde 2022, año en el que empezó la guerra en Ucrania y cuando se desató una crisis de inflación.

Los combustibles son la principal causa de este encarecimiento de la vida, según el INE. Y todo ello a pesar de los descuentos activados por el Gobierno durante el mes de agosto para paliar el impacto de las subidas de precios, de 10 céntimos por litro de gasolina y de gasóleo.

De hecho, en septiembre y ante las subidas de precios, esta bonificación subirá a los 20 céntimos en septiembre. Pero sólo en el caso del diésel. En el de la gasolina, su bonificación bajará a los 5 céntimos.

No sólo el combustible influye en el alza de los precios en agosto. Según el INE los alimentos y bebidas no alcohólicas también influyeron. En este caso porque esos precios descienden menos que en el mismo mes del año pasado.

La tasa de variación anual estimada de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) disminuye una décima, hasta el 2,9%.

Sin embargo, conviene recordar que la subyacente suele verse impactada unos meses después, pues es el tiempo que tarda en reflejarse el aumento de los precios de los combustibles.

Dato mensual

Si se analiza el dato mensual, los precios de consumo subieron un 0,7% respecto al mes de julio, según el indicador adelantado del IPC.

La tasa de variación anual estimada del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), es decir, que se puede comparar con el resto de Europa, aumenta seis décimas, hasta el 4,5%.

La tasa anual estimada de la inflación subyacente del IPCA se sitúa en el 3,2%.