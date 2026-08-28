España se aleja de las potencias económicas y cae en el ránking del FMI al puesto 14, adelantada por Australia y México

El crecimiento del PIB mundial previsto para 2026 es del 3%, con la zona euro a la baja y Francia en peor situación.

Estados Unidos lidera el ránking mundial con 32,3 billones de dólares, seguido de China y Alemania.

El PIB español ascenderá a poco más de 2 billones de dólares en 2026, según previsiones del FMI.

España cae al puesto 14 en el ránking del FMI por PIB, superada por Australia y México.

La economía española sigue creciendo a buen ritmo. Por encima de los principales países del euro. Sin embargo, y pese a ello, el PIB nacional se aleja, cada vez más, de la primera fila de las principales finanzas mundiales.

Así lo indican los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), con las previsiones de cómo va a cerrar 2026 la economía global. En el caso español, su PIB se valora en poco más de 2 billones de dólares. Una cantidad que sólo le vale para estar en el puesto 14 del ránking mundial.

De hecho, España pierde dos puestos respecto a 2025, cuando el PIB patrio ocupaba el puesto 12 de esta clasificación mundial.

Un empeoramiento de la clasificación que sucede pese a que la economía española crecería respecto al año pasado, cuando estaba en los 1,9 billones de dólares.

Sin embargo, los PIB de Australia y México han adelantado al español y los han mandado a la decimocuarta plaza, muy lejos de las principales economías mundiales. Un puesto, por cierto, en el que se mantendrá hasta 2030, según las previsiones del FMI.

México se ha aupado al puesto 13 con un PIB de 2,1 billones de dólares (en 2025, 1,8 billones). Y Australia le ha adelantado y se ha alzado en la posición 18 con 2,1 billones de dólares y unas décimas más que los mexicanos ( en 2015, también estaba en los 1,8 billones de dólares).

Este ránking no recoge la riqueza per cápita de un país, sino valora su economía en términos brutos. En esta medida, mantiene su liderazgo (desde hace muchos años) Estados Unidos, con 32,3 billones de dólares.

Le siguen China, con 20,8 billones de dólares, y, muy alejado, el primer país europeo: Alemania, con 5,4 billones.

Cierran el top 5 Japón (4,3 billones de dólares) y Reino Unido (4,2 billones).

Les siguen India (4,1 billones), Francia (3,6 billones), Italia (2,7 billones) Rusia (2,6 billones), Brasil (2,6) y Canadá (2,5).

En cualquier caso, cabe recordar que los datos del FMI están bajo revisiones periódicas. Sobre todo en un contexto de incertidumbres económicas por la guerra en Irán.

Crecimiento

De hecho, el crecimiento del PIB mundial se quedará este 2026 en el 3%, una décima menos que lo previsto.

Lo mismo ocurre en las economías avanzadas, cuyo aumento económico se frena otra décima y se quedará en el 1,7%.

Sin embargo, el frenazo más contundente se contempla en la zona euro: la previsión de aumento de PIB baja al 0,9%, dos décimas menos.

El país que está en peor situación es Francia, cuya previsión de crecimiento se ha quedado en el 0,3%, prácticamente la mitad.

En cambio, en el caso de Estados Unidos, se mantiene la previsión de que crezca un 2,3% este 2026 y sube la de 2027 una décima, al 2,2%.