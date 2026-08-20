Rabat amenaza con romper pactos comerciales con España si partidos como Sumar y Vox insisten en 'quitarle' el Mundial

El posible deterioro de relaciones comerciales podría afectar significativamente a las empresas españolas y al flujo turístico entre ambos países.

La presión política desde España coincide con el aumento de inversiones y presencia de empresas españolas en Marruecos, especialmente en sectores como transporte, agua y turismo.

Empresas españolas como CAF, Acciona e Ineco tienen proyectos valorados en más de 1.370 millones de euros en Marruecos, muchos ligados a infraestructuras para el Mundial.

Marruecos amenaza con revisar o cancelar contratos comerciales con España si partidos como Sumar y Vox insisten en excluirle del Mundial 2030.

La entrada de 72.000 marroquíes en dos días a Ceuta ha enfurecido a partidos políticos españoles que han pedido que se excluya a Marruecos como sede y organizador del Mundial de Fútbol 2030 y que la Unión Europea rompa sus relaciones comerciales con Rabat. El país vecino no ha tardado en reaccionar. Un periódico del régimen anuncia que podría bloquear los contratos económicos con España, muchos de ellos relacionados con el evento deportivo.

El digital en árabe Assahifa plantea en el artículo "Todo es posible según los intereses del Reino (de Marruecos)" que, si continuara una escalada política contra Marruecos, Rabat podría reconsiderar futuros contratos de acuerdo con sus intereses nacionales. Cita fuentes gubernamentales, aunque señala que no existe actualmente ninguna decisión oficial de modificar los contratos con entidades españolas.

Igualmente, hace referencia a los "importantes intereses que las empresas españolas han acumulado" en Marruecos. Solo tres de los contratos y proyectos más destacados están valorados en aproximadamente 1.370 millones de euros y abarcan ferrocarriles, agua, ingeniería e infraestructura.

Además, puntualiza que algunos están directamente vinculados al programa de modernización de infraestructuras de Marruecos en preparación para la Copa Mundial 2030.

Según información de fuentes gubernamentales, aún no se han realizado cambios en los contratos existentes con empresas españolas ni en los intereses económicos entre ambos países.

Sin embargo, estas mismas fuentes confirmaron extraoficialmente a Assahifa que una escalada continua podría hacer que "todo sea posible", y que Marruecos se reserva el derecho de revisar sus opciones y futuros contratos "de acuerdo con el interés nacional y los intereses superiores del Reino".

Esto no implica, sin embargo, que se haya tomado ninguna decisión oficial al respecto.

Menciona expresamente "la creciente retórica de las fuerzas políticas españolas", en referencia expresa a Vox. El líder de la formación ultra, Santiago Abascal, ha pedido a la Unión Europea que suspenda su acuerdo comercial preferencial con Marruecos.

Este partido también ha exigido una revisión de la participación del país magrebí en la organización del Mundial de 2030, "lo que supone una de las escaladas de presión política más significativas sobre Rabat durante la reciente crisis", según esta publicación. Otras formaciones políticas, como Sumar y Podemos, también han solicitado que se excluya a Rabat de la organización del certamen deportivo.

Esta postura se produce en un momento en que Madrid trabaja oficialmente para aumentar la participación de sus empresas en los proyectos del Mundial de 2030, según la publicación marroquí.

En febrero de 2025, el Gobierno español organizó una reunión especial sobre las oportunidades para las firmas españolas en proyectos marroquíes relacionados con el Mundial, mientras que el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa tiene contabilizadas más de 350 compañías españolas establecidas en Marruecos.

Empresas afectadas

Entre los afectados estaría Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), que logró un contrato multimillonario para suministrar una flota de 30 trenes interurbanos, con opción a diez más, a la Oficina Nacional de Ferrocarriles de Marruecos (ONCF), por un valor cercano a los 600 millones de euros, de cara a mejorar las conexiones para el Mundial 2030.

El Gobierno español anunció, posteriormente, la financiación para la adquisición por parte de Marruecos de 40 trenes por más de 750 millones de euros que conectarán varias ciudades. Los documentos oficiales especifican un importe en torno a los 754,3 millones de euros.

Trenes de CAF para el operador marroquí ONCF CAF

"Este proyecto contribuirá significativamente a la mejora de la infraestructura de transporte en Marruecos y a la conectividad de su red ferroviaria con vistas al próximo Mundial de Fútbol 2030", mantiene el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa español en su página web.

El segundo proyecto está liderado por Acciona en colaboración con las marroquíes Green of Africa y Afriquia Gaz. Consiste en una gran planta desaladora de agua de mar en Casablanca.

Según datos de la empresa española, la inversión en el proyecto asciende a aproximadamente 613 millones de euros y la planta tendrá una capacidad de 300 millones de metros cúbicos anuales.

La compañía española será responsable de la construcción, operación y mantenimiento de la desaladora durante 27 años. Además está preseleccionada para estudios de viabilidad en hidrógeno verde.

Una de las desaladoras que gestiona Acciona en España E.E.

El tercer afectado es la empresa pública de ingeniería española Ineco, que en 2024 se adjudicó tres nuevos contratos en Marruecos por un total de 2.275 millones de euros.

Corresponden a estudios ferroviarios y aeronáuticos, incluyendo el proyecto de trenes urbanos en Tánger y Tetuán, que conecta el centro de Tánger con el aeropuerto y el estadio de fútbol, así como el plan para unir las ciudades de Oued Zem y Beni Mellal, y estudios de infraestructura aeroportuaria.

Ineco desarrolla importantes proyectos de ingeniería, transporte y aviación en Marruecos. Su actividad se centra en la modernización de redes ferroviarias dentro de la estrategia nacional marroquí y en la optimización de infraestructuras aeroportuarias y del espacio aéreo. El valor de estos tres contratos asciende a 1.370 millones de euros.

No obstante, no se verían amenazados otros proyectos con empresas españolas, que se encuentran en fase de estudio y licitación y de los que se desconoce incluso su valor.

De igual manera, el sector del turismo español también podría verse afectado. El gasto de los visitantes marroquíes en España alcanzó aproximadamente los 1.084 millones de euros en 2025, un aumento del 16,7% con respecto a 2024.

Esto refleja la creciente importancia del mercado marroquí para algunas comunidades autónomas, en particular Andalucía.

Las fuentes consultadas por Assahifa creen que esta situación le da a Rabat margen para reevaluar algunas compras y contratos futuros si así lo requieren los intereses nacionales, especialmente en sectores donde existen alternativas europeas y mediterráneas como Francia, Italia, Turquía y otros países con quienes mantiene una relación cordial en estos momentos.

No obstante, este sigue siendo un escenario posible, por el momento, y no una política gubernamental declarada oficialmente.

Inteligencia marroquí

Detrás de este medio de comunicación está el empresario Ahmed Charai, columnista de La Razón, que estos días ha sido señalado por el periodista José Bautista como colaborador de la inteligencia marroquí.

"Hace regalos y artículos de lujo a gente con poder, también paga dinero a colaboradores de la Inteligencia marroquí, entre ellos Bárbara Barón, hija del que fuera Comisario General de Información de la Policía Nacional”, aseguró el periodista de investigación en una entrevista en un canal de YouTube.

Precisamente, esto se difundió días antes de que TVE informase de que el Gobierno español estaría preparando medidas contra Marruecos en respuesta a la invasión de Ceuta. Posibilidad que la prensa marroquí ha comunicado en un tono desafiante.

Según datos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa español, las transacciones entre los dos países superaron los 22.500 millones de euros en 2024, con un superávit comercial español superior a los 3.000 millones de euros, mientras que las exportaciones españolas a Marruecos aumentaron aproximadamente un 6% durante ese mismo año.

Desde esta perspectiva, las fuentes creen que la necesidad de Madrid de mantener la cooperación con Rabat, especialmente en materia de seguridad y economía, otorga a Marruecos una influencia que trasciende las meras cifras comerciales. Además, la diversidad de sus socios económicos en el ámbito internacional le proporciona mayor margen de maniobra.

En todo caso, el coste de una confrontación económica parece elevado para ambas partes. Sin embargo, en Marruecos están convencidos que podría tener un mayor impacto directo en las empresas españolas que han acumulado importantes contratos e intereses en el país.