España, líder de inflación entre las grandes economías de la UE en julio con un 3,9%

El BCE prevé que la inflación en la zona euro se mantenga en torno al 3% durante 2026, lejos del objetivo del 2%.

La inflación en España está impulsada principalmente por el encarecimiento de la energía debido a la crisis en Oriente Próximo.

El aumento de precios en España supera al de Francia (2,4%), Alemania (2,8%) e Italia (2,9%).

España lidera la inflación entre las grandes economías de la UE en julio, con un 3,9% interanual.

España es, de nuevo, líder de inflación entre las grandes economías de la Unión Europea. En ninguna de las locomotoras del euro crecieron tanto los precios como en nuestro país.

Según recoge Eurostat, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), que es el que permite comparar la inflación entre países, de España se elevó al 3,9% interanual en julio, dos décimas más que en el mes anterior.

En cambio, la inflación de Francia aumentó un 2,4%, la de Alemania un 2,8% y la de Italia un 2,9%. Es decir, que los precios en estas economías crecieron mucho menos que en España.

De hecho, en términos generales, la inflación en España subió en julio por encima de la media de los países del euro y de la UE.

Fue el quinto país en el que más subió la inflación de la UE. Sólo están delante Rumanía (con un 8,2%), Lituania (5,4%), Chipre (4,4%) y Bulgaria (4,4%).

Tanto a España como al resto de la Unión Europea les está pasando factura la guerra en Irán y la crisis de Ormuz, que están disparando los precios de la energía. De media, los precios en la UE suben un 3% interanual, una décima más que en junio.

En la zona euro la subida de precios se queda en el 2,9%, también una décima más que el mes anterior.

El impacto del encarecimiento de la energía es notable, con una subida media del 10,3% en los países del euro.

Este martes el economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane, anticipaba la tasa de inflación de la zona euro rondará el 3% durante el resto de 2026, aunque la evolución de los precios dependerá en gran medida de si finalmente se resuelve la crisis de Oriente Próximo.

"Probablemente se mantendrá en torno al 3% durante el resto del año", comentaba ayer el economista irlandés durante una entrevista con la cadena RTE1.

En ella afirmó que, si bien no es comparable a la situación de 2022, se trata de un nivel "muy por encima del objetivo del 2%".

Además de los precios energéticos, Lane advirtió de que fenómenos meteorológicos como El Niño, "previsiblemente ejercerán una mayor presión al alza sobre la inflación", principalmente en 2027. El próximo año la subida de precio de los alimentos "será uno de los principales impulsores de la inflación durante el próximo año".