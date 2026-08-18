La deuda pública española sube un 4,2% y marca un nuevo máximo de 1,76 billones

La deuda de las comunidades autónomas aumentó un 3,6%, mientras que la de las corporaciones locales descendió un 8,1%.

La deuda del Estado subió un 4,4% interanual y la de la Seguridad Social creció un 7,9% en un año.

En términos de PIB, la deuda pública se moderó al 101,5%, casi dos puntos menos que el año anterior.

La deuda pública española alcanzó un nuevo máximo en junio, situándose en 1,76 billones de euros, un 4,2% más que en junio de 2025.

Nuevo máximo de deuda pública. En junio, se situó en 1,76 billones de euros, un 4,2% más que en el mismo mes de 2025.

Así lo indican los datos publicados este martes por el Banco de España. En términos absolutos, la deuda registró un avance mensual del 1,9%. Además, aumentó un 1,3% respecto al que hasta ahora era el máximo histórico, registrado en marzo de este año, con 1,739 billones de euros.

Con todo, si se mide en términos de producto interior bruto (PIB), la deuda pública se moderó hasta el 101,5%, lo que supone un descenso de casi dos puntos porcentuales respecto a un año antes. En aquel momento se situó en el 103,4% de junio de 2025, cuando el total de la deuda se situó en 1,69 billones de euros.

En junio, la deuda del Estado se situó en 1,60 billones de euros, con un incremento interanual del 4,4%, lo que supone el 92,2% del PIB.

Llama la atención el saldo de deuda de las administraciones de Seguridad Social, que se situó en 136.000 millones, un 7,9% más que un año antes. Y es equivalente al 7,8% del PIB.

Respecto a las administraciones territoriales, la deuda de las comunidades autónomas fue de 355.000 millones de euros en junio de 2026, equivalente a un 20,4% del PIB, con un incremento interanual del 3,6%.

Mientras, la deuda de las corporaciones locales se situó en 21.000 millones de euros en este mes (1,2% del PIB), un 8,1% inferior al importe registrado un año antes.

El saldo de la deuda del conjunto de las Administraciones Públicas aumentó en 64.400 millones de euros respecto a diciembre, último mes de 2025.

En particular, la deuda del Estado se incrementó en 52.600 millones, la de las comunidades autónomas lo hizo en 13.400 millones, y la de las corporaciones locales en 700 millones.