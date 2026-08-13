El Gobierno subirá a 20 céntimos la rebaja del gasóleo después de que la inflación se haya disparado al 3,6% en julio

La inflación subyacente se situó en julio en el 3%, mientras que los alimentos solo subieron un 1,6%.

La bonificación para la gasolina se mantendrá en 5 céntimos, ya que su subida fue menor al 15% exigido por la cláusula.

La inflación general subió al 3,6% en julio, impulsada por el encarecimiento de carburantes y electricidad.

El Gobierno aumentará a 20 céntimos la rebaja del impuesto al gasóleo debido a la fuerte subida de precios.

La guerra de Irán y el efecto verano están teniendo un contundente efecto en el precio de los combustibles. Y eso se está trasladando a la inflación general.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación general subió en julio un 3,6%, una décima por encima de lo que previó el órgano hace unas semanas y el dato más elevado desde mediados de 2024. Un aumento que, en buena medida, está causado por los combustibles, especialmente por el gasóleo, que se disparó un 15,7% interanual el mes pasado.

Ante la situación, fuentes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa indican que el Gobierno elevará la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos del gasóleo a 20 céntimos. Es decir, que duplicará la bonificación que hay ahora mismo en vigor, que está en los 10 céntimos tanto para el gasóleo como para la gasolina.

Este incremento se comenzará a aplicar en septiembre (mes en el que la bonificación tendría que haber bajado a los 5 céntimos) y se trata de una de las cláusulas recogidas en el Real Decreto-ley 18/2026 de medidas para contener el impacto de la guerra en Irán.

Esta norma recoge que si el precio del gasóleo subía por encima del 15% en julio, se debe que activar una cláusula de salvaguarda para elevar la bonificación prevista en septiembre.

Sin embargo, esta medida no se va a aplicar en el caso de la gasolina. Pese a que este combustible se encareció un 7,3% en julio, está por debajo del 15% que recoge la cláusula de salvaguardia y tendrá 'solo' cinco céntimos de bonificación en septiembre.

"El resto de medidas siguen activas según lo previsto en el mismo real decreto-ley", indican fuentes del departamento que dirige Carlos Cuerpo.

De hecho, pese a que los precios se están disparando, desde el Gobierno aseguran que sus medidas "han contribuido a reducir la inflación en un punto de media en los últimos meses. Dicho de otro modo, el Plan de Respuesta ha amortiguado más de un 60% de la subida de los precios por el shock externo que supone la guerra en Irán".

Pese a ello, y como se ha indicado antes, la inflación general se disparó en julio al 3,6% anual, un aumento causado por la presión tanto de carburantes como por electricidad, que se encareció un 8,4%.

Un aumento que en el caso de la electricidad tiene una lógica inicial: cayeron las bonificaciones de parte de los impuestos a los que está sometida, como el IVA.

Llama la atención que los alimentos sólo se han encarecido un 1,6%, cuando suelen ser de los productos cuyo índice de precios de consumo (IPC) más sube mes tras mes.

Finalmente, la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, pero que refleja los precios más estables) se situó en julio en el 3%, tasa que sí coincide con el avance preliminar que difundió el organismo a finales del mes pasado y que supone una décima más que en junio.