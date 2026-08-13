El coste de la deuda pública se dispara: las CCAA tendrán que subir un 54,7% lo que destinan a pagar intereses en 2029

La posible condonación de deuda autonómica podría ahorrar hasta 6.700 millones en intereses, aunque la AIReF advierte que estos fondos no podrán destinarse a gasto social o sanitario.

El incremento será especialmente elevado en La Rioja, Cantabria, Murcia y Comunidad Valenciana, superando en algunas el 70%.

Se prevé que el pago anual pase de 7.452 millones en 2025 a 11.528 millones en 2029, cifra similar al presupuesto de regiones como Galicia o País Vasco.

Las comunidades autónomas tendrán que incrementar un 54,7% el gasto destinado al pago de intereses de la deuda pública en 2029, según Fedea.

La preocupación por la evolución de la deuda pública va in crescendo. Sobre todo por el coste, en materia de intereses, que van a tener que asumir las Administraciones Públicas, sobre todo las comunidades autónomas.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) alerta, precisamente, del aumento de pago de intereses que las regiones van a tener que afrontar en los próximos años. Según las estimaciones de este think tank, esta partida anual tendrá que subir, en cifras globales, un 54,7% en 2029.

Así, si en 2025 los territorios abonaron 7.452 millones de euros por intereses de deuda, esta cantidad subirá progresivamente en próximos años.

Este 2026, las regiones abonarán casi 8.000 millones de euros. El próximo año, pagarán 8.786 millones. En 2028, la cifra subirá a 9.981 millones de euros y en 2029 (límite temporal del estudio de Fedea) se elevará a los 11.528 millones de euros.

Para que el lector se haga a la idea de las dimensiones de esta cifra, se trata de una cantidad que equivale a los presupuestos anuales de regiones como Galicia o País Vasco.

De hecho, permitiría construir y equipar más de una treintena de hospitales de tamaño similar al Universitario La Paz, de Madrid

El incremento es especialmente acusado en algunas regiones. Este es el caso de La Rioja, donde el gasto en intereses prácticamente se tendrá que duplicar en 2029.

Le siguen, por este orden, Cantabria, Murcia y Comunidad Valenciana, con incrementos de la partida para intereses del 72,7%, del 71,5% y del 71,4% respectivamente.

El gasto en intereses también crece por encima de la media en Cataluña, con un 61,2%. De hecho, en términos brutos, la Generalitat catalana es la que más fondos va a tener que dedicar a ello en 2029: la friolera de 2.968 millones de euros.

Los analistas de Fedea admiten que sus estimaciones son "conservadoras y, en cierta medida, optimistas respecto al comportamiento fiscal de las autonomías".

Esto se refiere a la escasa disciplina fiscal que han venido mostrando las regiones en los últimos años. Y podría mantenerse en los próximos, sobre todo dado el carácter preelectoral y electoral de 2026 y 2027, respectivamente.

Condonación

Por otro lado, Fedea admite que, en sus cálculos, no se ha tenido en cuenta la condonación de la deuda autonómica que se empezará a debatir en el Congreso después del verano.

Si el proyecto de ley sale adelante en las Cortes, el Estado condonará 83.252 millones de euros en deuda a las regiones del régimen común, una medida que beneficia especialmente a Cataluña.

La medida generaría un ahorro global de hasta 6.700 millones de euros en intereses para las regiones, pero su naturaleza está envuelta de polémica.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya ha avisado de que esto no permitirá a las autonomías dedicar estos fondos a gasto social o sanitario debido a la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Pese a ello, el Gobierno insiste en lo contrario.