La crisis migratoria hunde el turismo de Ceuta: el 90% de los viajes a la ciudad de lo que queda de verano, cancelados

La suspensión de las fiestas patronales ha supuesto un coste adicional para la ciudad, con pérdidas que superan los 10 millones de euros.

Las pérdidas económicas totales desde el inicio de la crisis superan los 27 millones de euros, equivalentes al 17,3% del PIB mensual de Ceuta.

Las agencias de viajes afrontan un fuerte impacto, con pérdidas económicas y una gran carga de trabajo por anulaciones y devoluciones.

El 90% de los viajes a Ceuta previstos para el resto del verano han sido cancelados debido a la crisis migratoria.

La histórica crisis migratoria que sufre Ceuta también se ceba con su economía. Especialmente, con su sector turístico. Las agencias de viajes alertan de que el 90% de los viajes a la ciudad autónoma se han cancelado.

Así lo indica un informe elaborado por la Cámara de Comercio de Ceuta, que ha avanzado EL ESPAÑOL-Invertia. En él se precisa que "las agencias de viajes están soportando un impacto específico" de la crisis migratoria.

"Las empresas consultadas estiman que las cancelaciones alcanzan aproximadamente el 90 % de los viajes previstos", avisa el ente económico, desde que se inició la crisis y durante todo el mes de agosto.

Un periodo en el que la ocupación, en 2025, llegó a ser del 92% en Ceuta. En este contexto, los negocios de la ciudad autónoma ya dan por perdido el periodo vacacional.

Las agencias, además, están teniendo que afrontar una importante carga extraordinaria de trabajo por "anulaciones, modificaciones de reservas, devoluciones, reclamaciones y gestiones con compañías de transporte, alojamientos y otros proveedores".

También la pérdida de comisiones y márgenes comerciales asociados a las reservas, las penalizaciones y los anticipos que no puedan recuperarse.

El impacto global por la contracción del comercio local y el desplome del turismo es millonario para Ceuta.

Según los datos que maneja la Cámara de Comercio de Ceuta, el impacto en agosto de la crisis y el parón económico se dispara a los 10,43 millones de euros. Una valoración que se considera "provisional y contenida".

En cualquier caso, y en términos generales, los cálculos del ente apuntan que la economía ceutí acabará perdiendo unos 27,7 millones de euros.

Se trata de una cantidad que aborda el periodo que va desde el inicio de la crisis, a finales de julio, hasta finales de agosto. Y que es equivalente al 17,3% del PIB de Ceuta de un mes.

Los primeros días del colapso (cuando el comercio se tuvo que cerrar por la ausencia de garantías de seguridad pública) generaron una pérdida económica inmediata de más de siete millones de euros.

Sin fiestas

Sin embargo, el coste que ha tenido la ciudad al suspender sus fiestas patronales es aún más elevado. Supera los 10 millones de euros. A estas cantidades se suman los 10,43 millones citados anteriormente.

Con todo, estas cifras son provisionales y no suponen "la totalidad del daño ocasionado por la crisis ni incorporan las consecuencias que puedan producirse a partir del mes de septiembre".

En este sentido, la Cámara de Comercio se refiere a "los costes extraordinarios soportados por las Administraciones Públicas, las posibles consecuencias sobre el empleo, las pérdidas que pueden prolongarse más allá del mes de agosto ni el daño reputacional sufrido por Ceuta como destino turístico, territorio empresarial y espacio para la inversión".