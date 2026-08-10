Las pérdidas económicas por la crisis migratoria de Ceuta alcanzan los 28 millones, según la Cámara de Comercio

La Cámara de Comercio advierte que estas cifras son provisionales y no contemplan posibles consecuencias futuras ni el daño reputacional de Ceuta.

El cierre de comercios en los primeros días generó pérdidas inmediatas de más de siete millones de euros, mientras que la suspensión de las fiestas patronales supone un coste superior a los 10 millones.

Las pérdidas suponen el 17,3% del PIB mensual de la ciudad autónoma y afectan especialmente al comercio, hostelería, turismo y servicios.

La crisis migratoria en Ceuta ha provocado pérdidas económicas de 27,7 millones de euros, según la Cámara de Comercio.

La Cámara de Comercio de Ceuta ha hecho una estimación provisional del impacto en la economía local que la crisis migratoria está teniendo. Los cálculos del ente apuntan que la ciudad autónoma perderá unos 27,7 millones de euros.

Se trata de una cantidad que aborda el periodo que va desde el inicio de la crisis, a principios de julio, hasta finales de agosto. Y que es equivalente al 17,3% del PIB de Ceuta de un mes.

Según el informe de la Cámara de Comercio ceutí, al que ha tenido acceso este periódico, los primeros días de crisis (cuando el comercio se tuvo que cerrar por la ausencia de garantías de seguridad pública) generaron una pérdida económica inmediata de más de siete millones de euros.

Sin embargo, el coste para la ciudad de suspender sus fiestas patronales es más elevado. Supera los 10 millones de euros.

Los 10,4 millones de euros restantes que estima la Cámara de Comercio de Ceuta se deben a las pérdidas que sufrirá la ciudad durante el resto del mes de agosto por la situación irregular que atraviesa.

El informe avisa de que estas pérdidas afectan, sobre todo, en sectores "con un peso decisivo en la economía local, como el comercio, la hostelería, el turismo , los servicios y las actividades vinculadas a las fiestas patronales".

Con todo, estas cifras son provisionales y no suponen "la totalidad del daño ocasionado por la crisis ni incorporan las consecuencias que puedan producirse a partir del mes de septiembre".

En este sentido, la Cámara de Comercio se refiere a "los costes extraordinarios soportados por las Administraciones Públicas, las posibles consecuencias sobre el empleo, las pérdidas que pueden prolongarse más allá del mes de agosto ni el daño reputacional sufrido por Ceuta como destino turístico, territorio empresarial y espacio para la inversión".