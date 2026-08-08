El Gobierno ya ha 'movido' 77.000M en los Presupuestos prorrogados sin pasar por las Cortes, más que en todo 2025

El Gobierno prepara un borrador de Presupuestos para 2027, aunque la reciente negativa del Congreso a la senda de déficit anticipa dificultades para su aprobación.

Las principales ampliaciones de crédito beneficiaron a la deuda pública y al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, mientras que otras áreas han sufrido recortes.

Estas modificaciones presupuestarias no han pasado por las Cortes, aprovechando la flexibilidad de la prórroga presupuestaria para redistribuir fondos entre partidas.

El Gobierno ha movido 77.281 millones de euros en los Presupuestos prorrogados en el primer semestre de 2026, superando todo lo gestionado en 2025.

¿Se puede gestionar un país sin tener Presupuestos Generales del Estado? Eso parece. El Gobierno va por su tercer año en prórroga presupuestaria, un escenario que está aprovechando para hacer importantes modificaciones e intercambios entre las diferentes partidas de gasto público sin tener que someterse a las Cortes. Es decir, el Congreso de los Diputados y el Senado.

De hecho, en el primer semestre de 2026, el Ejecutivo movió 77.281 millones de euros dentro de los Presupuestos prorrogados, más que en todo 2025.

Así lo indican los datos más recientes de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que llegan hasta finales de junio. Según esta información, las modificaciones de créditos presupuestarios se han elevado a los 77.281 millones de euros citados, por encima de los 76.943 millones que el Ejecutivo movió en total el año pasado.

De hecho, los movimientos ejecutados hasta ahora por el Gobierno en los presupuestos prorrogados casi triplican (en valor) los que se hicieron en la primera mitad de 2025. Todo ello a las puertas de 2027, año en el que se celebran Elecciones Generales, Autonómicas y locales.

Las dimensiones de las partidas movilizadas son enormes. Los 77.281 millones mencionados permitirían financiar la sanidad pública durante casi un año y pagar casi seis meses de pensiones.

Más de 41.000 millones provienen de ampliaciones de crédito, que se han ido principalmente a pagar deuda pública (unos 29.000 millones).

Le sigue el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que cuenta con 6.775 millones más para abonar pensiones y otras prestaciones públicas.

Gana Cuerpo

En cualquier caso, si se contempla la totalidad de los millones movilizados, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, dirigido por Carlos Cuerpo, sale claramente ganando.

El departamento del vicepresidente gana 15.000 millones de euros más para sus políticas. Y le siguen el sistema de financiación de las comunidades autónomas y las entidades locales, con 11.269 millones de euros más.

En cambio, las políticas de Sara Aagesen, vicepresidenta tercera del Gobierno, sufren un notable pellizco en 2026. Pierden, según la IGAE, 1.111 millones de euros, que se han repartido a otros departamentos y políticas.

El Ejecutivo ha podido cambiar el destino de estos millones de euros sin tener que pasar por el Congreso. Algo que permite el contexto de la prórroga presupuestaria.

En este escenario, el Gobierno puede intercambiar fondos entre partidas. O incrementarlas en algunos casos, como se ha visto.

Sin embargo, no permite crear partidas nuevas. Pero esta limitación no ha impedido al Ejecutivo de Sánchez gobernar amoldándose a la millonaria flexibilidad que permite la prórroga presupuestaria.

Unos cambios que no tienen que ser aprobados por el Congreso. Es decir, que el Ejecutivo ha podido hacer multimillonarias modificaciones en sus planes económicos sin someterse a las Cortes.

De ahí que el Gobierno, más allá de las promesas que ha venido haciendo durante el último año, no tenga prisa por aprobar nuevos Presupuestos. Unos Presupuestos cuya tramitación sí tendría que pasar por el Congreso y en donde su futuro estaría rodeado de interrogantes.

2027

Cabe recordar que hasta finales de mayo, el Ejecutivo insistía en que las Cuentas de 2026 eran posibles. De la noche a la mañana, Pedro Sánchez anunció la puesta en marcha de los trabajos para sacar adelante los Presupuestos de 2027. Sería la primera vez que se presentan un borrador de cuentas en esta legislatura.

Un proyecto presupuestario cuyo techo de gasto está en los 226.032 millones de euros, máximo histórico. Pero el horizonte parlamentario cada vez está menos claro.

La senda de déficit fue rechazada por la Cámara Baja hace unas semanas. Y esto anticipa un fracaso parlamentario para el proyecto presupuestario de 2027.

Sin embargo, y pese a ello, se da por hecho que Pedro Sánchez presentará un borrador de Cuentas, que servirá de programa electoral de cara a los comicios del próximo año.

Además, si no sale adelante, a Sánchez le queda la posibilidad de gobernar a golpe de modificación presupuestaria, como ha hecho hasta ahora.