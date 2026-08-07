El paro en EEUU baja en julio una décima al 4,1% pese a la pérdida de 23.000 empleos

La Reserva Federal mantuvo estables los tipos de interés entre el 3,5% y el 3,75% tras su reunión de julio.

El número total de desempleados en julio fue de 6,9 millones, una caída respecto a los 7,1 millones del mes anterior.

El empleo disminuyó en sectores como la educación pública local (-50.000) y el comercio minorista (-19.000), mientras que el sector salud sumó 22.000 nuevos puestos.

La tasa de desempleo en Estados Unidos bajó una décima en julio, situándose en el 4,1%, pese a la pérdida de 23.000 empleos.

La tasa de desempleo en Estados Unidos bajó una décima hasta el 4,1% en julio. En concreto, se recortaron 23.000 puestos de trabajo, según publicó este viernes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

En el séptimo mes del año se registraron disminuciones en el sector educativo de los gobiernos locales y en el comercio minorista, indica el BLS, que a su vez registra una tendencia al alza en la salud.

Las cifras de aumento en mayo y junio fueron revisadas a la baja, y pasaron de 129.000 a 63.000 y 57.000 a 20.000, respectivamente, con una reducción conjunta de 103.000 puestos con respecto a los informes iniciales.

En total, el número de desempleados en julio se situó en unos 6,9 millones, una caída con respecto a los 7,1 millones del mes anterior.

La tasa de desocupación también disminuyó entre los hispanos (4,6%), pero aumentó ligeramente entre los asiáticos (4%), mientras que entre las mujeres adultas se mantuvo en el 3,7%. Para los hombres adultos la cifra fue de 3,9%.

En julio, el empleo en el sector educativo de los gobiernos locales disminuyó en 50.000 puestos, tras haber mostrado escasa variación durante los 12 meses anteriores.

El comercio minorista perdió 19.000 empleos, influenciado sobre todo por descensos en las plazas de trabajo en los clubes de almacén, hipermercados y otros minoristas de mercancías generales (- 21.000), así como en las estaciones de servicio y distribuidores de combustible (- 5.000).

Por sectores

Por otro lado, los minoristas de artículos deportivos, pasatiempos, instrumentos musicales, libros y otros productos diversos registraron una ganancia de 10.000 puestos.

El grupo de actividades financieras continuó su tendencia a la baja en julio (- 14.000), con pérdidas en la mediación crediticia y actividades afines (- 9.000) y en las compañías de seguros y áreas relacionadas (- 7.000). Este sector ha disminuido en 121.000 puestos desde su pico de mayo de 2025, según el BLS.

En contraste, el sector de la salud mantuvo su tendencia al alza, con 22.000 nuevas plazas, aunque a un ritmo más lento que el aumento mensual promedio registrado en los 12 meses anteriores (36.000). Los servicios de atención médica ambulatoria continuaron en aumento (18.000).

En el séptimo mes de 2026, los números de empleo apenas mostraron cambios en sectores clave como la minería, canteras y extracción de petróleo y gas, la construcción, la manufactura y el comercio mayorista.

Tampoco varió significativamente en las áreas del transporte y almacenamiento, la información, los servicios profesionales y empresariales, la asistencia social, el ocio y hostelería y otros servicios.

El desempleo, junto a la inflación y el producto interior bruto (PIB), son indicadores clave para la Reserva Federal (Fed) en sus decisiones de política monetaria.

La Fed mantuvo estables los tipos de interés en el rango del 3,5 y el 3,75 % en su reunión de finales de julio, la segunda presidida por Kevin Warsh como jefe del banco central.