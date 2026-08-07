Los hogares españoles sufren en 2026 la mayor caída de ingresos reales de los últimos tres años, según la OCDE

El poder adquisitivo de los hogares se ve aún más amenazado por la inflación derivada de la guerra en Irán y la falta de revisiones salariales, especialmente en el salario mínimo.

El descenso de ingresos se atribuye principalmente al aumento de las cotizaciones sociales, especialmente por el mecanismo de equidad intergeneracional y la subida de las bases mínimas.

España se sitúa entre los seis países con mayor descenso de ingresos reales en la OCDE, mientras que la media de los países miembros experimentó un ligero crecimiento.

Los hogares españoles registraron en el primer trimestre de 2026 una caída del 0,4% en sus ingresos reales per cápita, la mayor desde 2023, según la OCDE.

La macroeconomía española evoluciona positivamente. El producto interior bruto (PIB) de España sigue creciendo, y lo hace a mayor nivel que gran parte de las economías desarrolladas. Sin embargo, los hogares no están notando esta evolución, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Este organismo internacional avisa de que los ingresos reales per cápita de los hogares españoles disminuyeron un 0,4% en los primeros tres meses de 2026 respecto al trimestre anterior.

No ha habido ninguna caída de este calibre desde 2023, cuando a finales de año los ingresos reales se redujeron un 1,5% intertrimestral.

Además, con este descenso, España va a contracorriente de la media de los hogares de la OCDE, cuyos ingresos reales per cápita crecieron a principios de año un 0,2%.

De hecho, los hogares españoles sufren la sexta mayor caída entre los países miembros del órgano.

Si la economía marcha en positivo y la inflación no dio ningún susto a principios de 2026 (hasta que comenzó la guerra en Irán, claro), ¿qué ha provocado esta pérdida de poder adquisitivo en las familias?

El economista Javier Santacruz apunta al "incremento de las cotizaciones. No hay cambios tributarios en el IRPF y la inflación mejora. Íntegramente tiene que ser causa de la subida de las cotizaciones, tanto de las bases mínimas como del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI)", explica a este periódico.

El MEI es un recargo de la cotización que se aplica de forma indiscriminada a todos los salarios y que aumenta anualmente. Está pensado para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social y llenar su Fondo de Reserva, la conocida como hucha de las pensiones.

Este mecanismo supuso un 0,8% del salario bruto este 2025. En 2026 ha subido al 0,9%. El Gobierno estima que la recaudación por esta medida alcance los 5.298 millones de euros a finales de año.

Además, está el incremento de las bases mínimas de cotización (que se han elevado un 3,1%, lo mismo que el SMI) y otros aumentos que también afectan a los ingresos de los hogares (independientemente de su nivel de renta).

Santacruz indica que los trabajadores españoles abonan unas cotizaciones "sustancialmente mayores" que en la media de la OCDE, y esto tiene su impacto negativo en los ingresos reales (que es lo que queda después de restar impuestos y cotizaciones de lo que cobran los hogares). Sobre todo cuando estas cotizaciones suben, claro.

"Y podremos ver continuidad en este fenómeno" de pérdida de poder adquisitivo a lo largo de 2026, añade el economista.

La clave está en los precios, que se han disparado por la guerra en Irán, y que van a desgastar, todavía más, el poder adquisitivo de los trabajadores. Sobre todo porque no se esperan "revisiones salariales". Al menos no en el salario mínimo interprofesional, como ya ha confirmado el Ministerio de Trabajo.

De hecho, en estos momentos, las subidas de salarios por convenio están en el 3%, por debajo de la inflación.

Unos incrementos de los precios que, por cierto, no se van a relajar hasta que el estrecho de Ormuz vuelva a funcionar con regularidad y los mercados energéticos dejen de subir.