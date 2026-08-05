Madrid lidera el "esfuerzo solidario" de aportación a la financiación autonómica y triplica a Cataluña

La financiación autonómica creció en 2024 en unos 14.400 millones de euros (9,45%) respecto a 2023, debido principalmente al aumento de ingresos tributarios.

Murcia, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha permanecen como las comunidades peor financiadas por habitante ajustado.

Extremadura y Canarias fueron las mayores receptoras de la solidaridad interterritorial, recibiendo transferencias superiores al 72% y 96% de su recaudación por tributos cedidos, respectivamente.

Madrid lideró en 2024 el esfuerzo solidario en la financiación autonómica, aportando el 26% de sus ingresos, tres veces más que Cataluña y cuatro veces más que Baleares.

La Comunidad de Madrid aportó en 2024 el 26 % de sus ingresos al sistema común de financiación autonómica, un "esfuerzo solidario" realizado que triplica los de Cataluña (8 %) y que multiplica por cuatro el de Baleares (7 %).

Mientras, las mayores receptoras de dicha solidaridad son Extremadura y Canarias, según un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

Por otra parte, Murcia, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha mantienen las últimas posiciones en la cola de la distribución, con índices de financiación efectiva por habitante ajustado muy bajos.

Es decir, siguen siendo las peor financiadas, como viene sucediendo año tras año en el actual sistema de financiación autonómica, según el informe.

En la nota, firmada por Ángel de la Fuente (director de Fedea), se apunta cómo la financiación creció en 2024 en unos 14.400 millones de euros (un 9,45%) con respecto a 2023.

Esto supone un fuerte aumento de la financiación autonómica en términos reales, aumento que se debe al incremento de los ingresos tributarios.

La financiación depende en parte del Estado, pero también de la recaudación de las propias comunidades. Además, el sistema prevé mecanismos de solidaridad entre autonomías con los que, como se ha visto antes, Madrid, Cataluña y Baleares aportan al conjunto.

Esas aportaciones a la nivelación de Madrid (que puso 8.681 millones de euros sobre la mesa común), Cataluña y Baleares fueron recibidas por diez autonomías, pero son particularmente importantes en Extremadura y Canarias, donde superan el 72% y el 96%, respectivamente, de la recaudación por tributos cedidos.

Entre tanto, Madrid sigue siendo la más rica del régimen de financiación general y, junto a Aragón, es la que más ha mejorado su situación respecto al resto.

Así lo señalan las variaciones registradas entre 2023 y 2024 en las posiciones relativas de las distintas comunidades autónomas en términos de financiación efectiva por habitante ajustado.

Baleares, por el contrario, ha perdido 3,7 puntos, seguida de Extremadura y Cantabria, que pierden algo más de punto y medio. También Canarias ha retrocedido su posición en el ránking, con una caída de 1,3 puntos, Cataluña ha mejorado levemente (0,6 %), y Andalucía (0,2 %) y la Comunidad Valenciana (0,1%) han avanzado muy ligeramente.