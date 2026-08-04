Las olas de calor de España podrían restar hasta un 1,4% del PIB, según Allianz

Durante los episodios de calor, los servicios de control de plagas aumentan un 129%, los daños eléctricos un 60% y las averías en frigoríficos un 35%.

Entre 2000 y 2023, el cambio climático provocó 157.000 muertes prematuras en Europa, de las cuales 151.100 fueron por olas de calor.

El calor extremo es el fenómeno meteorológico más mortal de Europa, con 61.672 muertes atribuidas solo en el verano de 2022.

Las olas de calor podrían reducir hasta un 1,4% el PIB de España, según Allianz Research, por pérdida de productividad y presión sobre infraestructuras.

Las olas de calor podrían costar a España hasta un 1,4% de su PIB por la pérdida de productividad, el deterioro de bienes y la presión sobre las infraestructuras, según las estimaciones de Allianz Research. En el caso de Europa, el impacto es del 0,5%.

A este dato se suma el coste humano, que es "igualmente alarmante", para la aseguradora, ya que el calor extremo es ya el fenómeno meteorológico más mortal del continente.

Solo en el verano de 2022 se atribuyen 61.672 fallecimientos al calor en Europa, mientras que entre los años 2000 y 2023 el cambio climático ha provocado 157.000 muertes prematuras en los países europeos analizados, de las cuales 151.100 fueron consecuencia directa de las olas de calor.

Las olas de calor se han consolidado como uno de los fenómenos climáticos con "mayor impacto" en la vida cotidiana y en la actividad económica en España, explica la firma. Más allá del malestar asociado a las altas temperaturas, el calor extremo puede afectar a la salud de las personas, provocar daños en hogares y negocios y aumentar el riesgo de incidencias en sistemas de refrigeración, instalaciones eléctricas o equipos destinados a la conservación de alimentos.

De hecho, durante los episodios de calor del verano, los servicios de control de plagas aumentan un 129%, los daños por caída de rayo o inducción eléctrica un 60% y las averías en frigoríficos un 35%, según datos de Allianz.