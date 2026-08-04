Los ingresos fiscales se disparan un 10,4% en 2026 pese a que Hacienda 'pierde' 1.310M en rebajas fiscales por la guerra

El FMI recomienda al Gobierno limitar las ayudas fiscales y concentrarlas en los colectivos vulnerables, ya que la inflación sigue elevada y el conflicto internacional afecta a los precios energéticos.

El IRPF creció un 10,6% y el IVA un 8,4%, impulsados por el aumento de empleo, salarios y consumo; los ingresos por Sociedades también aumentaron notablemente.

A pesar de las rebajas fiscales para paliar el impacto de la guerra en Irán, Hacienda dejó de ingresar 1.310 millones, pero estos fueron compensados por el aumento en IRPF, Sociedades e IVA.

La recaudación fiscal en España creció un 10,4% en el primer semestre de 2026, alcanzando un máximo histórico con 148.944 millones de euros.

La recaudación fiscal de España rompe récords año tras año y mes tras mes. Los ingresos públicos marcaron un nuevo máximo histórico en junio. Todo ello a pesar de las rebajas tributarias aprobadas por el Gobierno para paliar las subidas de precios provocadas por la guerra en Irán.

El último informe sobre recaudación de la Agencia Tributaria (AEAT) indica que los ingresos por impuestos, hasta junio, se han disparado un 10,4% este 2026.

De esta manera, las arcas públicas han recaudado 148.944 millones de euros en la primera mitad del año. Esto supone 14.089 millones más que en el mismo periodo de 2025.

Para entender la dimensión de esta mejora de ingresos sólo hay que pensar que, si se repartieran, supondrían unos 284 euros por ciudadano.

Sin embargo, esta recaudación podría haber sido superior. El Consejo de Ministros aprobó en marzo un paquete de rebajas fiscales para atenuar el impacto de la guerra de Irán en los precios de la energía.

Se trató de una serie de reducciones tributarias en la electricidad y en los combustibles, que se han renovado parcialmente este verano.

La AEAT concreta que estas medidas han costado, durante el primer semestre del año, unos 1.310 millones de euros a las arcas de las Administraciones.

No obstante, estos millones han quedado sobradamente compensados por la recaudación del IRPF, del Impuesto sobre Sociedades y del IVA.

De hecho, el IVA, motivado por el aumento de los precios y por el consumo, crece en 2026 un 8,4%, hasta los 54.389 millones de euros. Una cantidad que palidece, en cambio, con el principal motor de la recaudación fiscal en estos momentos: el IRPF. Esta figura ha crecido un 10,6%, hasta los 66.587 millones de euros.

Todo ello gracias a la evolución positiva del empleo y los salarios, indica la Agencia Tributaria. También a la mejora de los ingresos por ganancias patrimoniales, ya sea por dividendos o por alquileres de inmuebles.

También marchan bien los ingresos por el Impuesto sobre Sociedades, que suman ya 8.018 millones de euros en el primer semestre del año.

Esta cantidad supone un 80,2% más que en 2025. Sin embargo, la AEAT avisa que esto se debe a una ilusión contable. Si se homogenizan estos ingresos, el incremento es de un 17,3% (una cantidad también notable).

Pese a estas cifras y a que la recaudación no baja de los dobles dígitos, la Agencia habla de una "tendencia de progresiva moderación", destacada por las rebajas tributarias.

Unas reducciones fiscales cuyo horizonte no está nada claro. En julio, y pese a ellas, la inflación se fue al 3,5%, el dato más elevado desde mediados de 2024. Y todo ello en un contexto en el que el conflicto entre Estados Unidos e Irán (que tensiona los mercados energéticos) no termina de resolverse.

Sin embargo, entes como el Fondo Monetario Internacional (FMI) exigen a España retirar estas ayudas fiscales. O, al menos, que no sean generalizadas (como ocurre en el caso de la rebaja fiscal de los combustibles) y que se concentren en los colectivos más vulnerables. Veremos qué ocurre con ellas a finales de septiembre, cuando caduque su vigencia.