España sigue sin adjudicar 22.000M de fondos europeos 'NextGen' a dos meses de que expire el plazo para gastarlos

El Gobierno ha defendido la gestión de los fondos, aunque la distribución por sectores y beneficiarios muestra una ejecución dispar y persisten dudas sobre el cumplimiento de los plazos.

Según el reglamento europeo, los fondos no ejecutados antes del 31 de agosto deberán devolverse a Bruselas, lo que pone en riesgo miles de millones.

Hasta el 30 de junio se han repartido 80.000 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, lejos del objetivo total de 102.560 millones.

España aún no ha adjudicado 22.000 millones de euros de los fondos europeos Next Generation a solo dos meses de que expire el plazo para gastarlos.

España sigue sin adjudicar unos 22.000 millones de euros de fondos europeos Next Generation, según la última actualización de la herramienta Elisa del Ministerio de Economía. Y sólo quedan dos meses para gastarlos.

Las cifras oficiales indican que hasta el 30 de junio se han resuelto convocatorias por valor de 70.391 millones de euros en ayudas no reembolsables, lo que supone un avance de 1.857 millones comparado con los datos de mayo.

A estas ayudas hay que sumar otros 10.000 millones de créditos adjudicados en diversas herramientas. Esto supone que hasta esta fecha se han repartido sólo 80.000 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Números insuficientes para cumplir con los objetivos que ha marcado la Unión Europea. El reglamento de los Next Generation indica que todo lo que no se ejecute antes del 31 de agosto deberá ser devuelto a Bruselas.

España debe repartir un total de 102.560 millones por lo que parece difícil que pueda adjudicar 22.000 millones en sólo dos meses. Hay que considerar además que en lo que va de año no se han superado los 2.000 millones por mes en licitaciones.

Los datos contradicen la positiva lectura que hace el Gobierno de los fondos europeos Next Generation que siempre ha sido muy triunfalista con su despliegue y con su impacto en la economía.

Las últimas comparecencias del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, hablan de una "buena ejecución" y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puso a estos fondos como un hito de su gestión económica en su discurso de fin de curso.

No obstante, es un hecho que España tendrá que devolver parte de los NextGen por no poder gastarlos cuando ya han pasado cinco años del comienzo del Plan de Recuperación. La única interrogante es saber cuánto.

Una cifra que ya no depende del gasto real, sino de cómo el Gobierno ha logrado convencer a Bruselas para conservar parte de este montante, incluso si no se ejecuta.

Expertos consultados por este diario ya advirtieron hace seis meses que había riesgo de perder o recibir por no poder ejecutarlo e incluso cuantificaron el montante en cerca de 20.000 millones.

El Gobierno español también asumió que podía perder hasta 20.000 millones, pero desde el año pasado está realizando esfuerzos y moviendo ficha para intentar minimizar este impacto.

Originalmente se nos adjudicaron 163.000 millones, la mitad en créditos y la otra mitad en ayudas reembolsables, pero al darse cuenta que sería imposible gastarlo todo, el Gobierno español renunció a recibir 60.000 millones.

El Ejecutivo argumentó que el mercado estaba financiado a tasas más bajas por préstamos similares, aunque realmente nunca llegó a pedir este dinero en el sector privado. Y ya han pasado seis meses.

A finales de abril el propio Sánchez sugirió a los países de la UE y a la Comisión Europea una prórroga de hasta un año para poder gastar todas las subvenciones y no perder el dinero de los NextGen.

Pocas horas después, el Ejecutivo comunitario fue tajante e indicó que los plazos no se cambiaban y que el calendario de desembolsos y de ejecución se mantenían inalterables. Otro paso en falso.

En enero, Sánchez también anunció ante inversores extranjeros en el Spain Investors Day la creación de un "fondo soberano" dotado de 10.500 millones del Plan de Recuperación.

El objetivo era prolongar el impacto de los Next Generation más allá de agosto y para ello el Ejecutivo convenció a la Unión Europea de que estos fondos se podían consignar -y no gastarse- sorteando los plazos de ejecución.

Aunque el mejor de los casos para el Gobierno, sólo se estarían salvando 10.500 millones, pero todavía quedarían otros 10.000 millones en convocatorias pendientes.

Respecto de la ejecución realizada hasta la fecha y a falta de sólo dos meses para que termine el plazo para repartir los Next Generation, los datos de la plataforma Elisa reflejan una distribución dispar por tipo de adjudicatario.

Distribución de los 'Next Generation'

De los 70.391 millones adjudicados, el 43% ha ido a parar a microempresas y pymes, el 28,1% a grandes empresas, el 14,1% a uniones temporales de empresas (UTE), el 9,9% a fundaciones y el 4,9% a hogares.

Por sector, el 25% ha ido a parar a modernización del tejido industrial, el 19% a agenda urbana y rural, el 14% a infraestructura sostenible, el 12% a transición energética, el 10% a salud y el 6% a la economía de los cuidados.

Hasta la fecha han resultado favorecidos 1.475.871 adjudicatarios, de los que el 68% son microempresas y pymes, el 30% son hogares, el 1,5% son fundaciones y menos del 1% son grandes empresas.

Por administración, el Gobierno central y sus ministerios han ejecutado 42.388 millones de euros de 50.441 millones asignados, mientras que las comunidades autónomas han repartido 28.001 millones de los 29.413 designados.