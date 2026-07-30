El PIB crece un 0,7% en el segundo trimestre pero los precios se disparan un 3,5% en julio por los combustibles

El consumo de los hogares subió un 0,7% y la inversión un 0,5%, mientras todos los grandes sectores económicos mejoraron su actividad.

Las medidas del Gobierno para contener los precios han reducido la inflación, pero no han evitado el aumento provocado por el conflicto en Irán.

La inflación interanual se disparó al 3,5% en julio, debido al encarecimiento de los combustibles y la electricidad.

El PIB español creció un 0,7% en el segundo trimestre de 2026, impulsado principalmente por la demanda nacional.

La economía española da una de cal y otra de arena. El Instituto Nacional de Estadística (INE) informa de que la economía española creció en el segundo trimestre del año un 0,7%, una décima más que entre enero y marzo.

Sin embargo, la inflación ha empeorado. Y bastante. El INE avanza que en julio se han disparado al 3,5% interanual, tres décimas más que en junio, por el encarecimiento de los combustibles y de la electricidad.

Es decir, que las medidas del Gobierno para contener el impacto de la guerra en Irán, con la bonificación del precio de los combustibles (que se han rebajado este mismo mes), se han visto rebasadas por el impacto del conflicto (todavía no cerrado) en los mercados energéticos.

Si este dato adelantado (todavía no es el oficial) se confirma, se tratará del mayor aumento de precios de los últimos dos años (sólo se vio uno superior en mayo de 2024). La inflación subyacente sigue la misma ruta, por cierto. Aumenta una décima, hasta el 3%.

Pese a que según el INE la inflación encadena cinco meses por encima del 3% en España, desde el Ministerio de Economía afirman que "el Plan de Respuesta al impacto de la guerra de Irán sigue desplegado y está cumpliendo su objetivo principal: amortiguar el impacto del shock externo sobre la inflación y el poder adquisitivo de los hogares".

En concreto, las medidas han contribuido a reducir la inflación que genera este shock externo en un punto de media en los últimos meses, según el departamento que dirige Carlos Cuerpo.

De vuelta al crecimiento económico, el INE destaca que, como suele ser habitual, la demanda nacional protagoniza la mayoría de la mejora del PIB. Concretamente, seis décimas. Sólo una corresponde a elementos foráneos.

El Instituto concreta que el consumo de los hogares se incrementó un 0,7% y el de las Administraciones Públicas un 0,3%. Por su parte, la formación bruta de capital (la inversión) se elevó un notable 0,5%.

Las exportaciones de bienes y servicios presentaron una tasa intertrimestral del 0,8%, lo que supuso 1,4 puntos más que en el primer trimestre. Por su parte, las importaciones registraron una variación del 0,6%, tasa 1,5 puntos mayor que la del trimestre precedente.

Todos los grandes sectores mejoraron sus actividad económica, según el INE. Sobre todo las ramas industriales, que aumentaron un 1,0% intertrimestral.

Interanual

En términos interanuales, la variación interanual del PIB fue del 2,7% entre abril y junio, una tasa similar a la del primer trimestre de 2026.

La demanda nacional contribuyó con 3,3 puntos al crecimiento interanual del PIB. En cambio, la demanda externa cayó a tasas negativas y aportó -0,6 puntos.