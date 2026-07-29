Hacienda elevará los fondos de las CCAA un 9,1% en 2027 con el 'viejo' modelo de financiación

En julio, el Gobierno transferirá a las comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla un total de 24.455 millones de euros por actualización de entregas a cuenta y liquidaciones.

Las entidades locales también verán aumentada su financiación en 2027, con un 11,5% más respecto a 2026, llegando a 33.772,7 millones de euros.

La mayor parte de esta financiación proviene de las entregas a cuenta, que subirán un 8,1% hasta los 170.529 millones de euros.

Hacienda incrementará en 2027 los fondos a las comunidades autónomas un 9,1%, alcanzando los 185.583 millones de euros.

El Ministerio de Hacienda ha informado a las comunidades autónomas de que, en 2027, contarán con un nuevo incremento de su financiación. Concretamente, las regiones recibirán el próximo año 185.583 millones de euros, un 9,1% más.

Así lo indica el departamento de Arcadi España en un comunicado. En él, precisa que la mayoría de esta cantidad procede de las entregas a cuenta. Es decir, de las previsiones de ingresos tributarios con las que cuenta el Gobierno para el próximo año.

Dichas entregas a cuenta aumentarán en 2027 un 8,1%, hasta los 170.529 millones de euros.

A esta cantidad hay que sumar unos 15.054 millones adicionales, que las autonomías recibirán por la liquidación de los ingresos tributarios de 2025 (una recaudación que marchó mejor de lo esperado).

Hacienda ha hecho este anuncio este miércoles, día en el que estaba previsto que se celebrara el Consejo de Política Fiscal y Financiera dedicado exclusivamente a discutir la nueva financiación autonómica.

La reunión finalmente se aplazó a principios de septiembre por petición de las regiones gobernadas por el Partido Popular.

Precisamente, el Gobierno argumenta que "las entregas a cuenta podrían ser aún mayores el próximo año" si prosperara el "nuevo sistema de financiación".

Como ya ha contado este periódico, Hacienda asegura que la nueva financiación (que por ahora sólo avalan Cataluña y Canarias) supondría "20.975 millones adicionales para los territorios. También se encuentra en tramitación parlamentaria una condonación histórica de la deuda autonómica que asciende a 83.252 millones".

Por otra parte, Hacienda también ha informado de que las autonomías han recibido en julio el pago de 11.139 millones de euros por la actualización de las entregas a cuenta de 2026 correspondiente a los meses de enero a junio.

Finales de julio

Además ha indicado que los territorios van a recibir el 31 de julio otros 13.316 millones de euros del abono de la liquidación definitiva de 2024 del sistema de financiación.

Es decir, el Gobierno va a transferir en el mes de julio unos 24.455 millones de euros a las comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla por la actualización de entregas a cuenta de 2026 y liquidación del año 2024.

Asimismo, el Ministerio de Hacienda ha hecho público este miércoles la cuantía del importe provisional de las entregas a cuenta de las entidades locales correspondiente a 2027, que asciende a 31.826,43 millones de euros, cifra que supone un incremento de un 8,8% con respecto a 2026.

Si a esta cantidad se suma la previsión de liquidación correspondiente a 2025, las entidades locales percibirán del sistema de financiación 33.772,7 millones de euros en 2027, lo que representa un aumento del 11,5% respecto de 2026.