El Gobierno ajusta una norma para que el marido de la número dos de Óscar López en Madrid dirija el Tesoro

La nueva norma permite que el Tesoro sea dirigido por empleados públicos con experiencia relevante aunque no sean altos funcionarios.

Para permitir este nombramiento, se modificó un decreto que exige ser funcionario A1 para el cargo, ampliando los requisitos.

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó el nombramiento de Pablo Sánchez-Blanco como director general del Tesoro y Política Financiera.

Sin embargo, para que Sánchez-Blanco pueda ocupar este puesto, el Gobierno ha tenido que modificar un decreto con los requisitos del cargo. Lo ha hecho con otro real decreto publicado por el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles y aprobado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Se da la casualidad, además, de que Sánchez-Blanco es el marido de Pilar Sánchez Acera, número dos del ministro Óscar López en el PSOE de Madrid. Y considerada la filtradora del caso de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso (presidenta de Madrid) a la prensa.

Hasta este miércoles, el puesto de director general del Tesoro sólo lo podían ocupar funcionarios de la subcategoría A1. Sánchez-Blanco tiene una dilatada experiencia en el Banco de España, pero no cumple esta condición.

Esto cambia con el Real Decreto 644/2026, que modifica la norma que establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

Propone hacer una excepción y que el Tesoro pueda ser dirigido por otros empleados públicos que no sean altos funcionarios.

En el caso del director de Tesoro, "se trata de funciones que requieren un conocimiento transversal del sistema financiero y experiencia profesional contrastada, pero a la vez también un elevado grado de especialización y experiencia práctica en ámbitos específicos de gran complejidad técnica".

Por ello el Gobierno considera justificado que "en determinadas circunstancias se amplíen los requisitos que han de cumplir los titulares del puesto para incluir no sólo a funcionarios del subgrupo A1, sino también a otros empleados públicos con acreditada capacidad y experiencia en las funciones del departamento, en particular aquellos, como ya ha ocurrido en el pasado, procedentes de las autoridades supervisoras".

Algo que encaja como un guante en Sánchez-Blanco, que tiene una dilatada experiencia en el Banco de España y ocupa, desde 2023, el puesto de experto en la Subdirección General de Legislación Financiera de la Dirección General del Tesoro.