El verano impulsa el empleo en 486.000 personas hasta un récord de 22,7 millones y reduce la tasa de paro al 9,8%

La creación de empleo fue equilibrada entre hombres y mujeres, así como entre españoles y extranjeros, y la actividad aumentó tanto en ambos géneros como nacionalidades.

El aumento de empleo fue impulsado principalmente por el sector privado y los servicios, con 394.000 nuevos ocupados en este último.

La tasa de paro bajó al 9,87%, situándose de nuevo por debajo del 10%, con 2,49 millones de personas desempleadas.

El empleo en España creció en 486.000 personas en el segundo trimestre, alcanzando un récord de 22,7 millones de ocupados.

El empleo se disparó en 486.000 personas en el segundo trimestre del año, hasta un récord de 22,7 millones de ocupados en España, según los datos de la Encuesta de Población Activa que publica el INE.

Con ello, se logró reducir la tasa de paro un punto, hasta quedar de nuevo por debajo del 10% (9,87%), como a finales del año pasado. Un dato significativo si tenemos en cuenta que la población activa aumentó en ese periodo en 272.000 personas.

El segundo trimestre del año es un periodo de alta creación de empleo, con vistas en la temporada estival y las contrataciones masivas del sector turístico. A finales de junio, en España había 25.274.300 personas de población activa.

De ese total de activos, se quedaron en paro 2.495.300, lo que supone 213.000 menos que en el trimestre anterior, un recorte del 7,87%, muy típico de este periodo de alta actividad en el sector servicios.

Aun así, la subida del empleo en el segundo trimestre de este año está por debajo de los más de medio millón en que mejoró en el mismo periodo del año pasado. Eso sí, sirve para compensar los más de 170.000 puestos que se perdieron entre enero y marzo.

El ritmo anual de creación de empleo se consolida por encima del medio millón de puestos de trabajo. Se trata del sexto trimestre consecutivo con un avance interanual de ese nivel en España.

La mayor parte de toda esta actividad se generó en el sector privado, que fue capaz de generar 501.600 nuevos puestos de trabajo, hasta completar los 19,1 millones de ocupados. Frente a ello, entre abril y junio se recortó el empleo público en 15.600, hasta 3,64 millones.

Los hogares que tienen a todos sus miembros en paro se reducen en 86.500 en el trimestre y en 32.700 en el último año, hasta 764.200; mientras que los hogares con todos sus miembros ocupados crecen en 228.800, hasta 12.273.700 en total.

En los datos de este año, el reparto en la mejora del empleo fue equitativo en el análisis por género y por nacionalidad. Creció en 236.300 hombres y en 249.700 mujeres. Y fueron 246.000 personas más entre los españoles -incluida la doble nacionalidad- y en 240.000 en los extranjeros.

Por sectores, la tendencia la marcó la temporada turística, que se prepara justo en esos tres meses. Lo que más aumentó fueron los servicios, con 394.000 ocupados más, la construcción (60.000) y la industria (38.200). Y bajó en la Agricultura, en 6.200 personas.

El empleo a tiempo completo se incrementó en 405.400 personas y el de tiempo parcial en 80.600. Por su parte, el número de asalariados subió en 529.200, de los que 386.900 lograron un contrato indefinido y 142.300 se conformaron con uno temporal.

El número de trabajadores por cuenta propia (autónomos) disminuyó en 42.900 personas, en preludio de lo que suele ocurrir con ese colectivo profesional en los meses de verano,

Si contabilizamos los últimos doce meses, los puestos de trabajo a tiempo completo eran 487.600 más, mientras que los de tiempo parcial sólo subieron en 22.600. Por su parte, el empleo asalariado indefinido creció en 571.900 personas y el temporal en 34.900.

Activos y parados

En este segundo trimestre destaca el fuerte aumento de la población activa en 272.700 personas en edad de trabajar. El número de mujeres activas se incrementó en 104.300 y el de hombres en 168.400.

Por nacionalidad, el número de activos aumentó este trimestre en 139.400 entre los españoles y en 133.300 entre los extranjeros, una evolución equilibrada para lo que suele ser habitual en el dato de afiliación mensual.

La tasa general de de actividad subió 44 centésimas, hasta el 59,29%. La de los españoles creció 29 centésimas, hasta el 57,50%, y la de los extranjeros subió 1,13 puntos, hasta el 69,63%. En términos anuales, la población activa aumentó en 452.500 personas,una subida del 1,82%.

A la hora de calcular el paro sobre esa población activa, el recorte en 213.000 desempleados dejó la tasa en el 9,87%, por debajo de la cota del 10% de nuevo y en niveles de hace casi dos décadas. El número de parados queda en 2,49 millones.

El número de hombres en paro disminuyó en 67.900 este trimestre y el de mujeres en 145.400, una diferencia muy marcada por el empleo en el sector turístico y hotelero. La tasa de paro femenina bajó 1,33 puntos, hasta el 11%, mientras que la masculina sólo retrocedió 63 centésimas, al 8,8%.

Por nacionalidad, el reparto fue mucho más igualado, al igual que en el caso de la ocupación. El paro descendió entre los españoles en 106.600 personas y entre los extranjeros en 106.700.

Como detalle, el paro bajó en 57.700 entre quienes perdieron su empleo hace más de un año, mientras que aumentó en 53.400 entre las personas que buscan su primer empleo.