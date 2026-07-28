La factura de extinguir la ola de incendios que arrasa España en 2026 ya supera los 3.362 millones y no deja de subir

El Gobierno prepara ayudas especiales para trabajadores afectados y declarará zonas gravemente afectadas en Madrid, Ávila y Toledo.

España destina solo el 0,4% de su gasto público a prevención y protección contra incendios, por debajo de la media europea.

La factura podría seguir aumentando debido a grandes incendios activos en Madrid, Ávila y Castellón, impulsados por sucesivas olas de calor.

El coste de extinguir los incendios forestales en España en 2026 ya supera los 3.362 millones de euros, con casi 177.000 hectáreas quemadas.

Los incendios arrasan España. Nuestro país se asoma a nuevas cifras de récord en hectáreas quemadas y todo ello tiene un impacto económico. El coste de extinguir las llamas que afectan a los bosques españoles ya es milmillonario.

Hay pocas estimaciones sobre cuál es el impacto financiero de los incendios forestales. Pese a ello, sí que hay ciertas aproximaciones de cuál es el coste de su extinción por hectárea. La Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo), la patronal del sector, calcula que se eleva a unos 19.000 euros.

En estos momentos, según datos de la Unión Europea, en España han estado afectadas por el fuego (o se han quemado) casi 177.000 hectáreas en 2026. Esto supone que los costes aproximados de su extinción superan los 3.362 millones de euros.

Una factura que seguirá creciendo en las próximas semanas. A cierre de esta noticia, los incendios de Madrid y Ávila, históricos por la superficie afectada, no han sido controlados. Y a ellos hay que sumar el de Castellón y otros que puedan surgir en las próximas semanas, impulsados por las olas de calor que se están encadenando este 2026.

Es pronto para saber si se superará la cifra de superficie quemada el año pasado. 2025 cerró con 393.079 hectáreas (1,2% de la superficie forestal nacional) que fueron pasto de las llamas. Unos incendios cuya extinción costó más de 7.400 millones, por cierto.

Con todo, estas cifras están lejos del máximo histórico, que se alcanzó en 1985 con 486.000 hectáreas.

Estas cantidades, en cualquier caso, no reflejan el impacto económico de los incendios, sino de los recursos dedicados a su extinción. Ni siquiera la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) hace estimaciones al respecto por la complejidad que rodea esta cuestión.

Prevención

Sin embargo, tanto la patronal forestal como organizaciones ecologistas, entre ellas Greenpeace, advierten de que España no destina recursos suficientes a la prevención de incendios forestales.

Concretamente, según los datos más actualizados de Eurostat, España destina un 0,4% de su gasto público a la prevención y la protección contra los incendios.

Un porcentaje que está por debajo de la media de la Unión Europea (0,5%), que no ha variado desde el año 2015.

En concreto, todas las Administraciones españolas destinaron a este fin en torno a 3.014 millones de euros en 2024.

Este martes, el Consejo de Ministros pondrá en marcha medidas adicionales ante la extensión de los incendios.

El cónclave dará luz verde a un real decreto para declarar como zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil los territorios afectados en Madrid, Ávila y Toledo.

Además, el Ministerio de Trabajo está ultimando un real decreto-ley para activar una prestación especial y temporal para trabajadores afectados.

Se trata de una ayuda que cubrirá sus salarios y sus cotizaciones a la Seguridad Social, aunque todavía no está confirmado si al 100%.

A cierre de esta edición, la medida se estaba redactando aún. Pese a ello, el Gobierno cuenta con tenerla en vigor para este mismo miércoles, según indican fuentes del departamento.